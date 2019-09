$!Los hijos de su esposo la odian y no le hacen caso...

Pregunta: Hola doctora Simó. Le cuento: tengo una pareja y estamos teniendo serios problemas, porque él tiene dos hijos de su primer matrimonio y el varón no quiere saber de mí; la hembra que vive con nosotros es una persona sumamente desordenada y sucia, cosa que a mí me disgusta, pero por más que digo que debe ser más organizada y limpia no me hace caso. Siento que no soy escuchada y si le digo o reclamo algo a mi pareja, me responde que la del problema soy yo, porque de ñapa él es apoyador. Ya no sé qué hacer porque tengo una niña de meses y no quiero tomar la decisión de dejarme si puedo aún mantener mi hija en un hogar estable. ¿Qué hago, qué me recomienda? Estoy desesperada.

Respuesta: Cuando nos involucramos con alguien que tiene hijos, debemos conversar con esa persona sobre la forma como maneja la crianza, las normas, límites, espacios y otros temas en los que es necesario ponerse de acuerdo para llevar un mismo camino.

Con relación al hijo que no te quiere, es deber del papá conversar con él y decirle que tú eres su pareja y que nunca sustituirás a su mamá, que lo único que deseas es su bien y que estarás allí para apoyarlo en lo que necesite.

También, debes conversar con tu pareja para que al momento de poner reglas ambos se apoyen y estas reglas también deben aplicar para la bebé, es decir, no puede existir favoritismo.

Analiza si es posible que no estás siendo escuchada debido a la forma en cómo te expresas ante los demás, pues cuando subimos el tono de voz o culpamos a otros de lo que está ocurriendo, eso no ayuda para nada a crear una dinámica productiva y valiosa.