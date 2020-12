Hola doctora. Estoy muy triste, hoy me enteré de que mis padres se van a divorciar después de 33 años de casados. ¡Siento que estoy en el medio... quiero estar ahí para ambos! Quiero saber qué papel debo jugar para ayudarlos a hacer esta transición más fácil. Mi papá le fue infiel a mi mamá varias veces y ella ya se cansó. Me cuenta que ya no eran pareja, ya no había amor, solo estaban juntos por apariencia, pero ya crecimos y decidió dejarlo. Obvio que ella es la víctima, pero él es mi papá y lo amo igual. Como hija tengo el corazón dividido en dos. De mi papá solo tengo buenos recuerdos, ¡el mejor papá del mundo! Yo estoy casada desde hace 2 años. Tengo miedo de que esto afecte mi relación.

Hola querida, comprendo tu tristeza y esa necesidad de ser apoyo en estos momentos tan difíciles para tus padres, pero tengo que decirte que no los puedes ayudar.

Ellos son adultos y tienen que vivir el proceso que les corresponde, pues como pareja conocen su situación, sus conflictos y su decisión debe ser respetada, aunque resulte muy dolorosa. Como hija, lo único que puedes hacer es encargarte de vivir tu vida y compartir con cada uno de manera individual, sin involucrarte en su relación y sin dejar que ellos te involucren a ti, pues no se puede jugar ni hacer alianzas con uno u otro. Sólo puedes estar para ofrecerles tu amor y sobre todo tu respeto por la decisión que ha sido tomada.

Con respecto al temor que sientes, debes tener claro que tú no eres tus padres y tu relación de pareja no es la de ellos. Eres una persona diferente y puedes tener la relación que decidas tener.

Las relaciones terminan, es algo que puede pasar y ninguna pareja está exenta de ello. Siempre tratamos de dar lo mejor para tener una relación armoniosa y funcional, pero si el amor se va y se pierde también el respeto, es necesario tomar una decisión que nos permita recuperar la paz que merecemos.

Muchas veces ante situaciones como las que estás viviendo es necesario buscar ayuda para aprender a poner límites a nosotros mismos, a nuestros padres y romper patrones que no queremos repetir.