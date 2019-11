$!No disfruta el sexo con su pareja igual que antes...

Pregunta: Hola doctora, le escribo porque me he dado cuenta que últimamente mi deseo sexual ha disminuido y eso me preocupa. ¿Cómo puedo saber si me está pasando algo malo? Mantengo relaciones sexuales con mi pareja, pero no disfruto igual que antes. No tengo iniciativa para los encuentros y de verdad yo no quiero que eso afecte mi relación con él.

Respuesta: Querida, no lo mencionas, pero me gustaría descartar, ¿estás atravesando alguna situación en tu vida personal, de familia o laboral que creas que pueda mantenerte en estado de estrés o distracción? Es recomendable que evalúes tu dinámica en todos esos ámbitos para determinar si hay algo extra que puede estar afectando tu libido. Igualmente te sugiero visitar un psicólogo clínico, especialista en terapeuta sexual para evaluar más a fondo tu situación.

En cuanto a la relación con tu pareja, debes hablar con él para dejarle saber que estás consciente de lo que pasa y que estás interesada en solucionarlo. Siempre es importante actuar con honestidad, y sobre todo contar con su apoyo y entendimiento.

No postergues resolver esta preocupación que tienes, pues con mucha frecuencia veo a personas dejar la solución para después y cuando buscan ayuda ya es muy tarde; todo se ha complicado, y no tan solo se debe trabajar el eje sexual, sino que muchas veces se necesita trabajar la dinámica de pareja que se ha visto afectada porque la situación los ha llevado a pensar en miles de motivos que solo logran distanciarlos.

Es importante que entiendas que ser pareja de alguien que no disfruta a plenitud su vida sexual puede llevarlo a sentir culpa, enojo miedo, dolor, frustración. No permitas que llegue a ese límite.