$!Quiere sacrificarse por los hijos, aunque su esposo tiene una relación con otro hombre

Pregunta: Tengo una relación de 12 años, 2 hijos, y hace poco descubrí que mi esposo tiene una relación sentimental con otro hombre. Lo hablamos y ya no quiero seguir con él pero decidimos que vamos a estar en la misma casa porque los niños están pequeños y no queremos hacerles daño. Ellos son muy felices, son niños que aman la familia y pienso que no soy quien para destruir esa felicidad. Pero no sé si está bien para mí esta situación. Aconséjame por favor, esto no lo he hablado con nadie.

Respuesta: Mi querida, la felicidad de tus hijos está basaba en la salud mental de su mamá y su papá, es decir, que dependerá de cómo estén ustedes. No creo que tú puedas soportar mucho tiempo el fingir que tienes una familia perfecta, sabiendo que cada vez que tu pareja sale va a encontrarse con otro hombre. Esto seguramente te derrumbará en pocos meses y hasta puedes llegar a enfermarte de tristeza. Cuando tu pareja decide tener otra relación que además, es con una persona de su mismo sexo, te impacta de tal forma que sientes una doble traición y eso debe crearte mucho malestar, que terminará manifestándose en tu vida aunque no quieras.

No te digo que salgas a gritar a los cuatro vientos lo qué pasó, pues eso sí dañaría a tus hijos, pero seguir en una relación donde sabes que no puede existir arreglo pues la orientación sexual de él ni siquiera es la que pensabas, es la crónica de una muerte anunciada. Los hijos son felices si sus padres no dejan su rol, siguen cuidándolos, amándolos, y siendo un lugar seguro para ellos. Pero sacrificar tu bienestar por algo que con el tiempo se te saldrá de las manos no creo que valga la pena.