$!Su novia lo dejó y está triste

Pregunta: Doctora, hoy mi novia terminó conmigo y no sé cómo sobrellevar esta situación. Quisiera que usted me dé un consejo, algo que me ayude a manejarlo, porque yo le entregué todo de mí sin nada a cambio, mi tiempo, mis días hasta lo que no tenía para complacerla. Teníamos 2 años y 9 meses de relación y no sé si es que me enamoré solo o fue insuficiente para ella, no lo sé. Me siento muy mal, no quiero que mi estado emocional afecte mi área laboral y solo quisiera no pensar en eso. Ayúdeme.

Respuesta: Es totalmente normal que te sientas así, lleno de dudas, con sentimientos encontrados y que te cuestiones el por qué, pero, a pesar de tu molestia por la inversión emocional que hiciste hay algo que no puedes controlar y es lo que la otra persona quiere, siente o decida; eso produce una impotencia que termina en ansiedad y tristeza.

No luches contra lo que sientes, vive tu duelo sin buscar culpables, y sin querer respuestas a todas tus preguntas. Por unos días te sentirás desubicado y poco a poco recobrarás actividades que habías quizás dejado o que tenías pendiente por hacer.

No te involucres con nadie, pero sí te recomiendo salir con tus amigos, compartir con la familia y por favor deja de seguirla en las redes sociales.

No hables con todo el mundo sobre ella; sé muy selectivo a la hora de escoger aquellos amigos en los que puedes confiar y desahogarte. Trata de no asistir a actividades donde te la puedas encontrar y no luches con tus sentimientos, verás que al pasar de los meses te recuperarás.

Las relaciones de noviazgos nos enseñan las cosas que queremos o que no podemos tolerar en una dinámica relacional y si haces las cosas bien, aprenderás que siempre debemos dar pero también debemos recibir de la misma forma.