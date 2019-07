$!10 lecciones de la cultura de Microsoft que deberías imitar

Este aprendizaje estipula básicamente que para continuar creciendo no es necesario dejar a un lado todo lo que ha ocurrido antes. En una empresa pueden existir tendencias, costumbres y metodologías que hay que continuar cultivando, pero al mismo tiempo hay que saber identificar qué vale la pena mantener y qué no, además hay que definir la dirección y meta de la evolución de una empresa desde las nuevas lecciones que quiere aprender hasta cómo quiere cambiar su estilo de trabajo.

6. Hacer que esto se convierta en nuestra identidad

Esta lección está relacionada a la anterior ya que consiste en tomar más acciones para asegurar que la nueva cultura quede arraigada como parte de la esencia de la empresa. Para lograr esto hay que continuar realizando cambios en los procesos diarios de todo el equipo y hasta hacer alteraciones concretas en tareas esenciales como la manera en que se contrata el personal o cómo se promueve el crecimiento del talento dentro de cualquier entidad corporativa.

“Con la cultura bien definida, con la misión, con la estrategia, con principios de liderazgo, están las bases claras y hay una identidad, una esencia y una claridad”, agrega el gerente regional para Microsoft Caribe. “El talento que llega a la compañía sabe por qué viene, el que se queda sabe por qué se queda., el que no coincide con eso se puede ir y está bien”.



7. Comunicarse, comunicarse, comunicarse

Este es un conocimiento básico pero no deja de ser esencial, por eso hay que recalcar la importancia de la comunicación en todos los niveles de una empresa y tiene que ser tanto consistente como coherente. Además, cuando se habla de comunicación, no sólo se trata de realizar reuniones sino de establecer un contacto a través de medios tradicionales y no tradicionales como compartir videos con mensajes del CEO, publicaciones internas, etc.



8. Permitir que la tecnología acelere el cambio

Para una compañía como Microsoft la tecnología es una parte integral de su existencia y sus operaciones, y a continuación les doy un ejemplo de cómo la utilizan para reforzar la cultura empresarial: le dan seguimiento al ánimo de los empleados con encuestas diarias; utilizan información concreta para desmentir mitos; se establece una interacción a escala entre el equipo y el CEO de la empresa; y los empleados tienen acceso a herramientas de colaboración y aprendizaje.



9. Todos los remos en el agua

Otro paso importante para establecer la cultura de una empresa es asegurar que todos los líderes y administradores están dedicados a esta tarea. Por lo tanto, el comportamiento y el trabajo de todos debe ser consistente con la nueva ideología de la compañía.



10. Mantener la humildad y el rumbo

Básicamente esta lección trata sobre aceptar que, a pesar de que hasta ahora se han logrado muchos cambios positivos, no es el momento de cantar victoria porque este no es el fin de la evolución de la empresa y su cultura. Aunque no se dejen de celebrar los logros que se vayan acumulando, es esencial ser consistente y nunca perder el deseo de continuar aprendiendo tanto de los triunfos como de los fracasos. “Con mucha humildad y mucha constancia tenemos que seguir trabajando”, explica Lewy. “El haber definido estas bases fundacionales de cultura nos ha permitido llegar a donde estamos, pero ha sido importante el recorrido hasta el momento. Hoy día somos la compañía con el mayor valor de mercado a nivel mundial después de 45 años de existencia y esto se debe en gran medida a estos cambios. Es la aceptación del mercado de que uno está dando los pasos adecuados”.