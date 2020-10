10 tips para crear un buen espacio de homeschooling en casa (sin gastar dinero)

Estamos a ley de días del regreso a clases oficial de forma virtual, lo que quiere decir que si aún no has pensando en cómo organizarás el espacio de estudios de tu pequeño, es hora de que lo hagas. Y, claro, aunque las ideas en Internet sobran, la verdad es que muchas veces el bolsillo no ayuda a recrear lo que quisiéramos.

Pero no te preocupes; Carolina García, arquitecta y docente de @cademyrd, comparte con Estilos 10 consejos que puedes poner en práctica para adaptar tu mesa de comedor y convertirlo en un escritorio de estudios, aprovechando lo que tienes en casa y sin necesidad de gastar dinero. ¡Toma nota!