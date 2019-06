$!36 dominicanas en la Academia para Mujeres Emprendedoras

Sí, en nuestros días aún vive el maltrato hacia la mujer; aún se les cierran las puertas y se les apaga la vida. No obstante, entre la fuerte adversidad lo hermoso es que no se puede detener a las tantas que pasan las barreras y se esfuerzan para sin darse cuenta ser ejemplo y admiración para otras; como las 36 dominicanas seleccionadas para formar parte de la Academia para Mujeres Emprendedoras que fueron dadas a conocer en un encuentro en las instalaciones The Box Working Space.

Este proyecto viene a reforzar la iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres de la Casa Blanca, la cual apoya a la población femenina de todo el mundo con las destrezas prácticas necesarias para crear empresas y negocios sostenibles. En República Dominicana tiene por aliados a Pretty Busy Club, en la implementación y a la Fundación Innovati, en la administración; junto a la colaboración de la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de Banreservas con su programa Cree Banreservas; y The Box Working Space.

Sin miedo a liderar

La embajadora de los Estados Unidos Robin Berstein antes de diplomática es emprendedora, líder e inspiradora, todo esto caracteriza su gestión en República Dominicana, la misma que abrió las puertas para que nuestra nación fuera parte de la primera fase de la Academia para Mujeres Emprendedoras, por sus siglas en inglés AWE, desarrollada por la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos (ECA) del Departamento de Estado de USA. La iniciativa contempla la participación de 26 países, principalmente de América Latina, Caribe y África.

Durante el Meet and Greet con las seleccionadas en RD, Bernstein inició su discurso con el humor y la energía que le caracteriza: “Me siento como si acabara de parir. ¡Todas ustedes son mis hijas!” y como si realmente lo fueran les dio las claves del éxito.

Para ser exitosas, según ella, hay que ser perseverantes y determinadas. Les aseguró que en el camino encontrarán personas que tratarán de decirle que no es posible, pero no teme a esto porque si llegaron hasta este nivel es porque decidieron ser dueñas de su futuro.