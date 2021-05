$!5 habilidades que han desarrollado las madres en la cuarentena

Este es un momento en el que no solo las relaciones de pareja se ponen a prueba, sino también las relaciones de las madres con sus hijos. Actualmente, con la crisis del coronavirus muchas madres están pasando más tiempo que nunca con sus retoños y esto incrementa su labor.

En esta realidad, que ha mostrado las nuevas habilidades de un gran grupo de mujeres, todas están acompañadas de los propios miedos de cada una. Miedos a no cumplir, a perder el trabajo, a que los niños repitan el curso, miedo a enfermarse... pero con todo esto muchas han sabido salir adelante.

1. La organización

Muchas madres han comentado a Estilos que el orden ha sido una habilidad crucial, ya que para poder cumplir con sus distintos roles era indispensable tener un plan y llevarlo a cabo, ya que sin él podías caer en un estancamiento y sentir que no avanzabas en las responsabilidades.

2. La paciencia

Pasar más tiempo de lo habitual con los niños, con el esposo y sentir la responsabilidad de cumplir o ayudar a cumplir ciertas metas puede generar tensión, y más cuando el plan que elaboras o las reglas que se plantean no se cumplen. La paciencia ha sido la gran habilidad desarrollada en este proceso, ya que no todas las madres tienen la misma calma y esta etapa ha sido crucial para poner a prueba la capacidad de muchas para mantenerse tranquilas y ser perseverantes.

3. El aprendizaje

Dentro de las habilidades que muchas han desarrollado, el aprendizaje es uno de los más comentados a la revista. Aprender de tecnología, aprender en ese curso que antes no hacían por “falta de tiempo”, aprender una nueva forma de vivir, aprender de las series de televisión, etc. Ya no se hace más lo mismo, estamos en un proceso de cambio y este desarrolla el aprendizaje.