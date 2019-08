$!5 soluciones para el estrés universitario

El monstruo llamado estrés

Si no todo el estrés es malo, entonces necesitamos una solución más difícil que eliminarlo completamente; necesitamos hallar equilibrio. La mejor estrategia, entonces, será identificar formas no destructivas, sino saludables, para prevenir el aumento del estrés o reducir la tensión cuando el nivel de estrés se acumula”.

Según Rita Landino, el estrés es “la respuesta de un individuo a la demanda de cambio. En un campus universitario, estás constantemente bombardeado con demandas de cambio: tu comportamiento, tu rendimiento académico, tu carrera o elección principal, tus valores. Frente a estas demandas, puedes tratar de resistirte al cambio mientras tratas de controlar el estrés para que no te controle a ti mismo”. Sin embargo, Landino propone que no todo estrés es malo, ya que tiene propósitos útiles en nuestras vidas, ya que es esencial para el aprendizaje, siempre y cuando se mantenga en un nivel moderado.

Los estresores

Las soluciones

Una de las formas más saludables de controlar el estrés es planificarte para los momentos estresantes. En la universidad, estos momentos suelen tener fechas, como los exámenes parciales y el final del semestre. Antes de que lleguen esos momentos, crea un plan de trabajo para cumplir con tus responsabilidades sin poner en riesgo tu salud. Y, hablando de salud, ¿cuántos nos volvemos mártires al justificar que nuestro trabajo demanda que no cumplamos con nuestras horas requeridas de sueño o con comer de manera correcta? La alimentación y el sueño son elementos básicos de la salud, que no deben ser desplazados por nuestro sentido de responsabilidad. Si no cumplimos con estos elementos, de todas formas afectarán nuestro trabajo negativamente. Otro elemento importante de la salud es la actividad física que, además de sus muchos beneficios, sirve como calmante para el estrés, el enojo y la frustración.

Otras áreas de nuestras vidas también necesitan una “alimentación” correcta y balanceada. ¿Quiénes componen su “support system”? Tiene familiares, amigos y compañeros de estudio con los que puede compartir y apoyarse cuando el trabajo se vuelve muy estresante. En este sentido, la frase: “Eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas” se vuelve irrelevante. Cuando estás abrumado y el silencio te carcome por dentro, la esclavitud se esconde en callar las cosas. Busca en tu equipo de apoyo a la persona adecuada para hablar sobre el estrés y, si no la encuentras en tus seres queridos, búscala en profesionales (docentes, asesores, consejeros o psicólogos).

En último lugar, lo primero eres tú. A pesar de que en el trayecto de la vida aprendemos la importancia de poner a los demás primero, esto es cierto siempre y cuando no nos hacemos daño a nosotros mismos. Si no cuidas tu salud física, mental y espiritual, no podrás ayudar a otros (por alguna razón en los aviones se instruye a garantizar que te pongas tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otros). Busca actividades que te enriquezcan a ti: quizá leer, meditar y conectarte con la naturaleza o tus creencias religiosas. Asegura que estas actividades tengan una posición prioritaria en tu vida; no es egoísmo, sino sabiduría.