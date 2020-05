$!6 series en Netflix para ver con mamá

Participar en una sesión maratónica para ver cualquier serie de televisión puede convertirse en un compromiso muy intenso, especialmente si se toma en cuanta la cantidad de opciones disponible actualmente, pero hemos recopilado algunas opciones que abarcan una variedad de géneros e historias que son ideales para verlos con mamá en su día

Modern Family

Este popular show muestra el día a día de toda la familia de Pritchett y la divertida forma en la que se enfrentan a sus problemas. Es el caso de las desventuras de Jay Pritchett (Ed O’Neill) junto su joven mujer y su hijastro, además de las dos familias de sus hijos ya adultos: el abogado gay Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) y su hija Claire (Julie Bowen).

Gilmore Girls

Esta serie mezcla el drama y la comedia y está centrada en la relación entre Lorelai Victoria Gilmore (Lauren Graham), una madre soltera de treinta y tantos años y Lorelai “Rory” Leigh Gilmore (Alexis Bledel), su hija adolescente. Ellas viven en la pequeña y encantadora comunidad de Stars Hollow, Connecticut, donde Lorelai administra un hotel restaurante mientras trata de restablecer una relación con sus adinerados padres por el bien de su hija.

The Good Place

Eleanor (Kristen Bell) es una mujer que vive en Nueva Jersey hasta que muere atropellada por un camión que transportaba productos para la disfunción eréctil. Ella despierta en el más allá y un mentor que le informa que ella se encuentra en “el buen lugar” por su comportamiento mientras estuvo viva, el problema es que la han confundido con otra persona y ella decide de ser una mejor persona mientras trata de pasar desapercibida para que no la descubran.

Suits

Mike Ross (Patrick J. Adams) es un brillante joven que abandonó la universidad que cree que se puede ganar la vida obviando las reglas, pero cuando tiene que huir de un negocio de drogas que salió mal, se encuentra trabajando con Harvey Specter (Gabriel Macht), uno de los más exitosos abogados de la ciudad de Nueva York.

How to Get Away with Murder

Annalise Keating (Viola Davis) es una brillante y misteriosa profesora de defensa criminal en una prestigiosa universidad de Filadelfia, Pensilvania, cuyos alumnos deben de aplicar sus enseñanzas en la vida real cuando ella los selecciona para ayudarla en un caso de asesinato. Ellos se ven envueltos en un retorcido plan que cambiará la vida de todos.

Station 19