$!Airbnb propone recrear la “Vuelta al mundo en 80 días” por 5.000 dólares

La empresa de alquileres de corta estancia Airbnb anunció este jueves un paquete vacacional que recrea los viajes de la novela “La vuelta al mundo en 80 días” del escritor francés Julio Verne por 5.000 dólares y que incluye transporte, alojamiento y comida.

La propuesta turística forma parte de un nuevo servicio de la plataforma bautizado Airbnb Aventuras -una expansión del servicio ya existente Airbnb Experiencias centrado en la venta de paquetes con actividades más allá del alojamiento- y se sirve de la extensa red de anfitriones que alquilan sus propiedades en todo el mundo.

Así, siguiendo los pasos de Phileas Fogg y su ayudante Jean Passepartout, los participantes saldrán de Londres el 1 de septiembre de este año y darán la vuelta al globo pasando por un total de 18 países, hasta regresar a la capital inglesa el 19 de noviembre, exactamente después de 80 días.

Los medios de transporte incluirán aviones, barcos, helicópteros, automóviles y por lo menos un trayecto en globo, y los países visitados serán Reino Unido, Rumanía, Uzbekistán, Egipto, Jordania, Etiopía, Kenia, Nepal, Bután, Tailandia, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Ecuador, Chile e Islandia.

Además de los trayectos, alojamiento y comidas, el paquete turístico incluye actividades y visitas en cada uno de los destinos como por ejemplo a las islas Galápagos en Ecuador, un crucero por el río Nilo en Egipto y excursiones por el campo en Australia.

El precio de 5.000 dólares no incluye el vuelo de ida y regreso a Londres (en caso de no residir en esa ciudad) y quienes quieran participar en esta experiencia podrán solicitar una reserva en línea a partir del próximo 20 de junio, aunque la empresa no especificó cuántas plazas va a abrir ni cómo va a asignarlas en caso de que la demanda supere a la oferta.

“Del mismo modo que en la famosa novela francesa de Julio Verne, ‘La vuelta al mundo en 80 días’ empieza y termina en Londres, pero a diferencia del protagonista del libro, aquí lo único que te juegas es perderte una oportunidad de viaje única en la vida”, indicó la empresa con sede en San Francisco (California, EE.UU.).