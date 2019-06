$!Aprende a invertir en bolsa y engorda tus bolsillos

Nuestras decisiones nos suman o nos restan, entre tantas cosas, dinero, que nunca sobra. Guardar los ahorros en los sistemas convencionales, que lejos de aumentar el monto te debitan hasta debilitar tu estado, no resulta conveniente. Por otro lado, los ingresos fijos de un empleo suelen no ser suficientes y si lo son, no está en tus planes depender de ellos hasta que llegue la vejez y con ella las quejas.

Una alternativa a esta realidad son las inversiones en la bolsa de valores, que si bien es cierto que cada vez conquistan mayor interés, también lo es, que hay muchas dudas al respecto y que Kirssy Lorenzo, coach personal y empresarial, aclara algunos puntos que debes saber antes de iniciar esta aventura económica:

¿Qué hacer previamente? Familiarízate con el concepto. El temor a lo desconocido te lleva a limitarte, el remedio es informarte. Los miércoles en los periódicos sale una edición especial de Wall Street Journal, mira la cotización de la bolsa de valores de las diferentes empresas, léelo antes de iniciar a invertir, identifica los términos, conoce el valor actual, el que tuvo en el pasado; ¿cuánto generaba de beneficios?, ¿cuál ha sido la evolución de la fluctuación en el precio?

¿Durante cuánto tiempo debo prepararme? Al menos dos meses de investigación o hasta que te sientas cómodo es lo ideal. Tienes que prepararte hasta que entiendas el comportamiento de las fluctuaciones y el idioma de ese mundo que aunque parezca muy complicado es fácil de entender.

¿Cómo saber el tipo de empresa que me conviene invertir? Escoge mercados que ya conozcas. Si eres un informático te será mejor invertir en una empresa que tenga que ver con tecnología o si eres farmacéutico en un laboratorio, es decir, que puedas entender la marca, ya que en ella es donde pondrás tu dinero.

¿Hacerlo solo o buscar un guía? Debes saber que buscar ayuda especializada tiene sus implicaciones, están los puestos de valores y bróker o agentes de bolsa. Los brókers te cobran un 2% de lo que estas generando y no es un porcentaje estático sino dinámico, en otras palabras, a medida que tu dinero crezca así crecerá las ganancias de él; hay estadísticas que en plazo de 5 o 10 años, terminan ganando más que tú.