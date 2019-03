$!Así se preparan los artistas para Premios Soberano

“Aunque no estaba en mis planes asistir al premio este año, surge la nominación de ‘Actriz del año’ y lo importante de esto es que, con lo en boga que ha estado el teatro en los últimos años y la estampida de actores y productores emigrando a este sector, soy la primera comunicadora que logra hacer el crossover y ser nominada como actriz en el renglón clásico, con las primerísimas actrices de nuestro país, las cuales han sido mis directoras, maestras, compañeras de escena y amigas. Por eso yo ya gane". Sobre su preparación, comentó: “No estoy a dieta. Me mantengo con mi alimentación balanceada y saludable y mi entrenamiento regular. Eso sí, un par de retoquitos con el doctor López Tallaj que se encarga de la lozanía mi cara y toda mi piel (risas), y mi doctora Oceanía Matos, que se encarga de mi diseño perfecto de sonrisa”.

Judith Rodríguez



La actriz de teatro y cine promete repetir un buen look como en Premios Soberano 2018.

“Para los Premios Soberano estoy trabajando nuevamente con mi estilista Melissa Gonell. Ella fue la responsable de mi total look del año pasado. Este año decidimos vestir de una diseñadora, una artista emergente con un estilo que sentimos va muy de la mano con cómo me siento en lo personal y como mujer en esta etapa de mi vida. Su nombre es Sinead Faccelli y estamos creando algo original y muy nuestro feeling actual. Me ha encantado conocerla y sus creaciones, esto fue gracias a Melissa. También vamos a trabajar con el mismo equipo del año pasado, en maquillaje, pelo y fotos. Me siento súper cómoda y feliz haciendo esto en familia, pues para mí lo importante es sentirse bien, disfrutar este momento y atesorarlo con los buenos recuerdos, es decir, cero stress (risas), tal cual hicimos el año pasado”.

Su cuerpo lo prepara con boxeo. “Actualmente volví a entrenar en Boxeo, no por los premios, sino porque es lo que hago en mi día a día para mantenerme en forma. Siempre me alimento saludable y me cuido la piel”.



Isabelle Valdez

La cantante cristiana comentó cómo se está alistando para la noche Soberana:



“Estoy inspirada básicamente en una temática clásica de estilo egipcio, tanto en forma como textura. Es una pieza estructurada de cortes simples pero modernos que permiten interpretar la esencia del collar (osco) egipcio; pieza que representa la figura principal de la reina Nefertitis. Elaborado en alforzas en una delicada textura de lamé dorado”.

Vestido: Diseñadora Carolina Guitiérrez

Maquillaje: Karen Monegro Makeup

Joyas: Isabelle Trendy



María castillo



La veterana de las tablas no se queda atrás en la gala que celebra los 35 años de Premios Soberano.

“Iré vestida de Michelle Reynoso. A dieta estoy siempre, puesto que nunca puedo comer lo que quisiera, sobre todo, si estoy presentándome en escena, como ahora. Por esa misma razón ando con la piel maltratada del fuerte maquillaje teatral de las obras que estoy haciendo, y trasnochada porque luego de la función no me puedo dormir fácilmente; pero sacaré tiempo el lunes para darme un poco de “alineación y balanceo (risas)”.