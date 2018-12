Beto Cuevas & Ana Torroja: “Lo daremos todo en el escenario”

Beto Cuevas. “Estoy en un periodo de reinvención musical”

¿Cómo surge esta dupla con Ana Torroja y qué tipo de concierto nos espera a los dominicanos en diciembre?

Cuando terminamos de grabar la nueva versión de “Fuera de mí”, y junto a mi productor Humberto Gatica sentimos que la sonoridad de esta nueva versión se asemejaba a las canciones de Mecano. Acto seguido fue la invitación que le formulé y que gustosamente aceptó Ana diciéndome lo tanto que le gustaba esta canción de mi repertorio musical. Así que esperen que lo deje todo en el escenario junto a mis grandes invitados de esa noche: Ana Torroja y Monsieur Periné.

¿Será esta alianza con Ana Torroja la llave para entrar con fuerza en el mercado español, que aún no lo conoce demasiado?

Yo soy de la idea de que la única llave para conquistarle el corazón al público es la honestidad musical que uno le imprima a sus obras, sin embargo compartir una canción con una gran artista como Ana es un buen empujón para que eso suceda.

¿En qué punto de su carrera está ahora mismo Beto Cuevas?

Estoy en un periodo de reinvención y renacimiento a nivel musical y artístico.

¿Qué es lo que más echa de menos de La Ley?

Extraño esos tiempos de amistad y camaradería que existía en el pasado. De cualquier forma soy una persona que vive en el presente y soy feliz por eso.

¿Qué le falta por hacer en la música y aún no ha hecho por miedo?

No me manejo con miedo, por lo tanto ese aspecto de tu pregunta no aplicaría en mi caso. Lo que quizás me falte por hacer es todo lo que no he hecho, y para lograrlo hay que atreverse a salir de la zona de confort y así generar música y propuestas nuevas que me saquen de lo que el público podría esperar de mí y lograr sorprenderlos.

¿Sobre qué no escribiría nunca una canción?

Dudo que en mi vida artística vaya algún día a escribir o describir detalladamente una relación íntima o particularmente de índole sexual. Me gusta sugerir, mas no contar el final de la película antes de que haya terminado.

Chile y Canadá, hueón o garçon (sin ofensa, solo es cuestión fonética). ¿Qué siente más adentro en su ADN vital?

Si bien viví en Canadá durante un periodo de desarrollo muy importante en mi vida, crecí en una familia chilena donde tanto la comida típica de mi país como las expresiones eran parte de mi vida cotidiana. Me siento chileno cuando visito mi país y un ciudadano del mundo fuera de él.

¿Recuerda el primer concierto ajeno en el que se emocionó como un muchacho?

Han habido muchos de esos conciertos donde me he sentido y aún hoy me siento muy bien. Uno de esos fue un show de Bowie en el año 90, donde el mismísimo artista me apuntó con el dedo al finalizar la canción “Ashes to Ashes”. Después de eso me quedó claro que debía ser yo el que lo hiciera arriba de un escenario.

¿El mejor consejo que ha recibido, si es que cree en los consejos, de quién fue?

El mejor consejo que he recibido fue el de mi padre, que me dijo un día que lo que sea que haga lo haga con mucho corazón.

¿A qué nuevo artista chileno debemos seguir? ¿Y si ampliamos el espectro a toda América Latina?

Les recomiendo a un gran artista chileno llamado Beto Cuevas que, a pesar de llevar casi 30 años de carrera, sigue reinventándose día a día.

¿Dónde le encontraremos escondido del mundo cuando llegue a viejito? ¿Hay algún lugar donde aspire a envejecer sonriendo?

Sí, en mi taller de pintura creando cuanta locura quiera plasmar en mis telas y donde el objeto de arte dejaría de ser yo para mostrar otro lado de mi celebración de la vida.