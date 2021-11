$!Cinco canales de YouTube para celebrar el Día del niño haciendo manualidades

Si estás de acuerdo, echa un vistazo a estos seis canales de YouTube que recopilamos para ti, donde encontrarás un sinfín de actividades DIY (Do it yourself/Hazlo tú mismo) súper divertidas para hacer con tus hijos.

Realizar manualidades no tiene porqué ser costoso, y eso nos lo demuestra Craft for Kids. Papel, vasos y botellas plásticas, con un poquito de imaginación, se convierten en una gran obra de arte. El canal está en inglés, pero no importa; en cada video te enseñarán tan detalladamente que no hará falta dominar el idioma para entender.

Manualidades GI