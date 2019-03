$!Cine de “autoras” reconocido con el Óscar

La palabra ‘autor’ tiene una connotación de pertenencia, protección y una calidez casi maternal de un creador sobre su obra. El término se ha traducido a directores de cine, quienes mantienen una visión subjetiva y un control centralizado sobre las decisiones de su filme; además, tienden a ser guionistas de estas obras, adoptando una mayor cercanía con la historia, no solamente con la forma en la que van a contarla. Por ende, se les considera el equivalente de un autor de novelas o de teatro. Esta cercanía a sus películas causa que su estilo o temática sea reconocible.

Si recuerdas tus libros favoritos de la infancia, puede que recuerdes con cariño a sus autores o autoras. Quizá nunca has visto sus caras ni conoces sus vidas detrás de la página, pero sus historias te acompañaron y se entrelazaron con tus memorias más atesoradas.

Las cinco nominadas a Mejor Dirección

Sofia Coppola - “Lost In Translation” (2003)

Tan reciente como el 2018, esta guionista y actriz se estrenó como autora - directora y guionista - de su película “Lady Bird” . Similar a los recuerdos de Gerwig sobre sus “coming of age” years, su filme sigue a la autodenominada Lady Bird, una joven que atraviesa todos los retos típicos de la adolescencia: su relación turbulenta con su mamá - la relación central en la historia -, los altibajos que experimenta con su mejor amiga y las primeras decisiones importantes que toma sobre la universidad y el lugar al que llamará ‘hogar’. Plasmados acorde a su adolescencia, esta película se da en un Sacramento colorizado con las matices de la nostalgia de Gerwig.

Wertmüller fue la primera mujer en ser nominada a mejor directora, en la edición número 49, en el año 1977, por “Seven Beauties”, su filme sobre un hombre italiano que abandona el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y luego es capturado por alemanes y enviado a un campamento para prisioneros. El filme, escrito por Wertmüller, también fue nominado a Mejor Guión Original y a Mejor Película de Habla No Inglesa.

Las nominadas a Mejor Película

Randa Haines - “Children of a Lesser God” (1986)

Barbra Streisand - “The Prince of Tides” (1991)

Dirigida y coprotagonizada por Barbra Streisand, “The Prince of Tides” sigue el vínculo entre un psiquiatra de Nueva York y el hermano de una de sus pacientes, una mujer con cicatrices emocionales que surgen de su problemática infancia en Carolina del Sur. Ambos hombres se unen por sus pasados turbulentos, y forman una alianza que conduce a un romance serio y profundo.

Lisa Cholodenko - “The Kids Are All Right” (2010)

Si quieres ver otra película de esta directora, Lockhart recomienda por “Leave no Trace”.

En cuanto a las cero nominaciones para mujeres directoras en su categoría, Lockhart comenta que “la categoría de Mejor Director estaba muy reñida este año. Realmente hay un problema que tiene que ver con el sistema de votación y cómo entran las nominadas, y si hay algún estudio que esté haciendo campaña para una de las películas o no. Entonces, evidentemente, la mayoría de los estudios ahora están haciendo algunos compromisos de incluir en su cuota de películas un porcentaje de proyectos de mujeres directoras. Sin embargo, este año te puedo decir que, a nivel de la categoría de dirección, estaba muy complicado, teniendo en cuenta las películas que llegaron a ser nominadas como Mejor Película y también en otras categorías”.

En definitiva, a pesar de que pocas han sido honradas en la nominación de Mejor Dirección, las películas dirigidas por mujeres han tenido una presencia - aunque a veces más sutil - en los Premios de la Academia. Categorías como la de Mejor Película de Habla No Inglesa, ha contado con la presencia de películas dirigidas por mujeres. La ganadora de este año, “In A Better World”, fue dirigida por Susanne Bier.

Otra nominada fue “La teta asustada” (2009) - traducida a “The Milk of Sorrow” - de la peruana Claudia Llosa, un filme que aborda la violencia sexual contra las mujeres durante la guerra interna de Perú entre los años 1980 y 2000, y los posteriores temores - y manifestaciones de estos temores - de algunas de las mujeres maltratadas. Y Lockhart recomienda también la película turca-francesa “Mustang”, de Deniz Gamze Ergüven, sobre cinco hermanas huérfanas que viven bajo estrictas reglas, mientras su familia prepara sus matrimonios arreglados.

Para Lockhart, “todavía cuesta que se reconozca y que se tome en cuenta el trabajo de la mujer como directora... ¿Que está cambiando? Espero que sí, pero todavía a nivel de darle promoción y un stand out, no tenemos ese apoyo en publicidad, y hay muchas caras que no son conocidas. Tenemos que valernos sobre todo de plataformas como festivales internacionales para que se pueda tomar en cuenta el trabajo que está haciendo la mujer detrás de cámara”.

Texto: Laura Yépez

Fotos: Fuente Externa