Conoce los cambios que vivirás en tus redes sociales

Por: Isaac Ramírez

Para nadie es un secreto que Facebok quiere dejar atrás todo el revuelo causado por el uso de datos de más de 65 millones de usuarios de la red social, sin autorización por parte de la empresa Cambridge Analytica, así que un Mark Zuckerberg, un poco nervioso, ha llegado al evento más importante que realiza con los desarrolladores de aplicaciones: la plataforma F8, reconociendo que 2018 ha sido un año difícil, la promesa de que no va a volver a ocurrir y algunas novedades que pondrán felices tanto a usuarios como empresas. He aquí un resumen de lo más importante presentado en la conferencia F8 2018.

1 Videollamadas grupales en Instagram

Esta nueva funcionalidad podrá ser activada desde la sección de mensajes privados, pudiendo agregar a 3 amigos; una vez juntos, podrás minimizar la conversación y continuar navegando en la red social e incluso compartir con ellos (sólo si tú quieres) lo que ves; dicha función estará llegando “próximamente”, según Instagram. Pero dos cosas que sí tendrás esta semana son la posibilidad de compartir lo que escuchas desde Spotify y compartir desde una GoPro directamente fotos o videos en tu Instagram Storie.

2 Facebook Date

En algún punto puede decirse que Facebook te conoce mejor que tú. Bueno, pues con el anuncio de que más de 200 millones de usuarios de la red social son solteros, Mark Zuckerberg y Facebook quieren ayudarte a encontrar tu media naranja con Facebook Dating.

La forma como funcionará es la siguiente: deberás crear un Dating Profile que no será visible a las personas que conoces, amigos o familiares, ahí pondrás tus gustos, fotos y podrás navegar en Eventos y Grupos creados por tipos de interés. La “conversación” se inicia con un comentario sobre una foto de la otra persona y de ahí pueden continuar por Mensajes Privados.

3 Videollamadas grupales por WhatsApp

Similar a lo que estaría llegando en los próximos meses a Instagram, las Videollamadas Grupales también estarán presentes en WhatsApp, permitiendo que puedas hablar “cara a cara” con amigos, familiares o colaboradores.

4 Gafas de Realidad Virtual Oculus Go

Facebook anunció unas Gafas de Realidad Virtual llamadas Oculus Go. ¿Qué tienen de especial? Te cuento que, hasta ahora, para disfrutar la experiencia VR necesitabas tener a mano un smartphone con las Samsung Gear VR o una PC con las Oculus Rift o las HTC Vive. Con las nuevas Oculus Go tendrás incorporado en el visor almacenamiento de 32GB, bocinas y acceso wifi, por lo que disfrutar de tu experiencia VR será mucho más fácil. Y desde el 1 de mayo están a la venta en 23 países por US$199.

Las Oculus GO no vienen solas, incorporan servicios para los usuarios de las gafas como Oculus Venues, con las que podrán disfrutar de eventos en vivo como conciertos, partidos deportivos de MLB o NBA, clubes de comedia y presentaciones exclusivas de películas y otros servicios como Oculus TV para ver series y películas, y Oculus Room para invitar a tus amigos a tu apartamento virtual, donde podrán jugar, escuchar música, etc.

5 Facebook Messenger

La apuesta de Facebook por la Realidad Aumentada se manifiesta con la nueva actualización de la cámara del Facebook Messenger. Facebook está trabajando con marcas como el fabricante de calzado deportivo Nike, vehículos KIA, teléfonos y computadoras Asus, o los expertos en cosméticos de Sephora, para ser las primeras compañías que podrán hacer uso de esta nueva función que permitirá mostrar sus productos en Realidad Aumentada. Por ejemplo, podrás abrir la cámara y ver cómo te queda la nueva línea de maquillaje de Sephora aplicada directamente en tu cara, poder apreciar los detalles de las nuevas zapatillas deportivas de Nike con solo apuntar la cámara al logo de la empresa o sentir, como si estuvieras sentado en el asiento del chofer, el interior del nuevo KIA.

Y esto es tan solo una pequeña muestra de lo presentado en esta Facebook F8 2018. Prometemos mantenerte enterado de las nuevas actualizaciones que vayan saliendo.

El autor es editor en jefe de GadgetDominicana.com @isaacramirez