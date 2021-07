Darys Estrella: “Es importante cerrar ciclos para no estacarse en el pasado”

No es la primera vez. Darys Estrella ha hecho borrón y cuenta nueva en otras ocasiones. La primera al cerrar el capítulo de su vida en Estados Unidos con un desafiante trabajo en Wall Street para volver a su isla con toda su familia. Ahora, el ciclo se cierra para cumplir un sueño: prepararse y estudiar de nuevo con el objetivo de servir a su país. Y lo hará nada más y nada menos que en Harvard, donde @darysestrella acaba de iniciar una maestría en Administración Pública con una beca que pocos consiguen, la J. F. Kennedy, enfocándose en género e inclusión financiera, con el propósito de trabajar en políticas que incluyan a estas personas en el sistema y puedan salir de la pobreza.

¿Cuándo y por qué decides dar este nuevo paso y giro en tu carrera?

Esta pandemia nos hizo repensar muchas cosas, ver el mundo diferente y entender lo que realmente es importante. Siempre he tenido el don de servicio porque es algo que me inculcaron mis padres desde niña y siempre lo he hecho desde mi espacio, ya sea el sector privado o a nivel personal. Pero quiero poder servir teniendo un impacto más grande en la colectividad, poder incidir en políticas públicas y eso se hace desde adentro.

Háblanos de qué quieres hacer y cuáles son tus expectativas?

Es por eso que he decidido hacer una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard (en la escuela de Gobierno John F. Kennedy). Es algo totalmente diferente a lo que he hecho toda mi vida. Tengo una maestría en negocios y 30 años de experiencia en el sector privado. Ahora le doy un giro de 180 grados a mi vida. A mis 52 años recién cumplidos, me reinvento una vez más. Me estaré enfocando en dos temas en particular que me apasionan: género e inclusión financiera. Aquí la mayoría de las personas no están bancarizadas y mi deseo es trabajar en políticas que incluyan a esas personas en el sistema y puedan salir de la pobreza.

¿Cómo te has organizado para conseguirlo, a nivel familiar, económico...?

A nivel familiar ya mis dos hijos mayores viven desde hace varios años en Estados Unidos. Mi hijo menor de 16 años se va conmigo y asistirá a la escuela allá. En términos económicos, la universidad me otorgó “La Beca John F. Kennedy (The John F. Kennedy Fellowship)”. Es un verdadero honor y un privilegio haber sido elegida para esa beca basada en mérito. No aplicas sino que la universidad elige a quien quieran dársela basado en la trayectoria de la persona y me la gané yo. Estoy sumamente emocionada por la oportunidad.

¿Cómo se sabe que ha llegado el momento de cerrar un ciclo?

A veces un ciclo se cierra por circunstancias ajenas a tu voluntad: pierdes un trabajo, tu pareja decide dejarte, tus padres te mudan a otro país. Aquí tienes dos opciones: te resistes y te aferras a ese pasado y en ese caso solo serás miserable, o decides aceptar tu nueva realidad y seguir adelante. Hay ciclos que uno decide cerrarlos uno mismo. En mi caso personal, cuando algo ya no me funciona, cuando no estoy feliz en la situación en la que me encuentro, o aburrida porque ya sé todo lo que tenía que aprender, decido cerrar un ciclo y comenzar y escribir otro capítulo de mi vida. Aprender a cerrar ciclos es importante para que no te quedes estancada en un pasado que no tiene futuro, para que sigas adelante, para que sigas creciendo y evolucionando, y sobre todo para que no te desgastes tanto física como emocionalmente.

¿Cuál es la lección más difícil y más importante que debe aprender un emprendedor?

El emprendedor debe entender que el fracaso es parte del éxito. No podemos permitir que el miedo a fracasar nos frene. Sentir miedo es normal y en algún momento se va a fracasar. Hay que ver los “fracasos” como lecciones de aprendizaje que te ayudarán a no cometer los mismos errores en el futuro, que te harán más sabio, más fuerte, más resiliente.

¿Qué se debe de tomar en cuenta al elegir un nuevo proyecto o ciclo?

Primero te llega la duda (“no podré encontrar un mejor trabajo que el que tenía, no podré amar a nadie como a él/ella, ¿qué defecto tengo yo?”). Eso es normal pero olvídate de eso. No tienes ningún defecto. Claro que podrás encontrar otro trabajo. Claro que podrás amar de nuevo. Está en nuestro ADN el poder reinventarnos tantas veces sea necesario. No te aferres a nada ni a nadie. Tienes que saber, entender y aceptar cuándo se termina un ciclo en tu vida y cuándo es hora de empezar de nuevo. Hay que cerrar puertas para que otras se puedan abrir y, por lo regular, lo que viene siempre es mejor. Ten en cuenta que muchas veces cerrar un ciclo puede ser muy doloroso, pero es necesario para tu desarrollo y bienestar. Sentirte culpable no te sirve de nada. Y sobre todo, cuando vayas a dar el salto y empezar un nuevo proyecto, una nueva relación, o un nuevo trabajo, pregúntate si eres feliz.