$!¿Dónde celebrar el amor y la amistad? 10 opciones románticas y atrevidas

San Valentín está a la vuelta de la esquina y dejarlo pasar por alto no es una opción. Por esto, si no tienes un plan o no estas convenido de qué hacer este fin de semana aun estas a tiempo de elegir ese lugar especial para compartir con tu amor o tus seres queridos.

En esta ocasión el día de los enamorados caerá domingo y por eso las parejas tienen muchas más opciones para disfrutar de todo el amor y el cariño que se tienen, ya que cuentan con todo un fin de semana para ello. A pesar de que estamos en pandemia y que aún estamos limitados por la medida del Toque de Queda, este San Valentín es el más importante de todos los demás, por eso es un buen momento para conectar con ese ser especial y hacer de este día un día mágico.

La aventurera Keila Rodríguez (@theadrenalinetraveler) comparte con Estilos una lista de recomendaciones enfocadas en cada necesidad o idea: pasar el día, disfrutar de una noche romántica, o compartir una experiencia única y extrema dejando un lado los lugares cotidianos que pierden la magia por la monotonía y brindando la posibilidad de pasar tu fin de semana en lugares mágicos en los cuales puedes disfrutar junto a esa persona especial.

Si buscar pasar un día especial