Dr. Nuñez Santana: “La bariátrica no es la salida fácil a la obesidad, pero sí la más efectiva”

Por mucho tiempo hemos pensado que realizarse una cirugía bariátrica es un asunto simplemente estético, algo para mejorar el aspecto físico y que no tiene nada que ver con la salud, sin embargo, el hecho de que tu doctor te indique este procedimiento, dice mucho de cómo va a cambiar no solo tu apariencia, sino también tu salud, que es lo más importante. En el año 2020 se realizaron aproximadamente de 1,500 a 1,800 cirugías bariátricas, de acuerdo a la parte que contabiliza Sodocimeb, un procedimiento que ha avanzado con nuevas técnicas, tal y como nos relata el Dr. Yangel Núñez Santana en esta entrevista.

¿Tiene cifras de cuantas intervenciones de este tipo se realizan en República Dominicana? Sí, te cuento que para el año del 2020 se realizaron aproximadamente entre 1,500 y 1,800 cirugías. Hay una parte que nosotros controlamos desde Sodocimeb, la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, pero hay otra parte que no se contabiliza, pues hay algunas personas que no están dentro de este gremio.

¿Es cierto que la bariátrica puede llegar a curar la enfermedad crónica de la diabetes?

Curar no sería la palabra, sería remisión. Cuando hablamos de curar es que ya de por vida no voy a sufrirla y eso es falso pues ya hay un páncreas que está afectado y también existe un tipo de diabetes hereditario, por lo tanto la palabra sería remisión, hablaríamos de una diabetes controlada de por vida.

¿Qué destacaría como principales avances y técnicas utilizadas en la cirugía para tratar la obesidad?

Como avance en la parte de la tecnología está la visión, ahora ya podemos ver hasta un simple milímetro de sangre y se puede evidenciar inmediatamente algo que antes no podíamos. Por ejemplo, en la parte del diámetro de los instrumentos, que cada vez es mucho más pequeño. Hay otra tecnología que existe, que es el balón Allurion, un balón que no necesita anestesia, endoscopía, o canalizar al paciente para su colocación, porque es un balón que viene en forma de pastilla, es tragado con una cápsula, se infla dentro del estómago y al final del tratamiento éste se desinfla y no tiene hay que retirar el balón. En el caso de tecnologías más avanzadas, como es el caso de las cirugías, está la parte de los hemostáticos, las pinzas que son robóticas que miden el grosor del estómago, para ver si el grapado va quedando uniforme o no y el mismo robot te dice si esa es la grapa correcta para usarse en ese tejido. Gracias a Dios contamos en nuestro centro y aquí en el país con esta tecnología.

¿Qué costo tiene esta cirugía?

Dependerá del paciente y de para qué tipo de procedimiento califique. Siempre hay un aproximado, un rango de precios. En el caso del balón gástrico puede iniciar su costo en US$4,200, pudiendo llegar a unos US$5,000; pero ya cuando se trata de un procedimiento quirúrgico como la manga gástrica inicia en US$8,500, pero puede llegar hasta un procedimiento de US$13,000 a US$14,000 si es una cirugía de revisión; pero es muy amplio el terreno, por eso es ideal determinar para qué tipo de proceso califica el paciente.

¿Qué pasa cuando una persona que ya inició el proceso para hacerse esta cirugía decide retirarse y no realizársela?

Te cuento que quien te habla es operado de manga gástrica, por eso sé que hay una fase de negación en el paciente, una fase de que yo puedo lograrlo con otras formas: dieta o ejercicio. Una vez el paciente se convence de realizarse el procedimiento es porque es un paciente que está agotado de intentar otros métodos. A veces ocurre que son pacientes que han pasado inconvenientes, eventualidades, infartos sorpresa, colesterol alterado, una diabetes, hipertensión. En mi caso particular yo tenía 72 libras de más y cuando me realicé una analítica de rutina salí con 11 análisis alterados, así que me dije “ya no necesito más señales de alarma, vamos a dar el siguiente paso”. Esto es una decisión personal, no es una decisión que se toma por una amiga, esposo o algún familiar, quien lo padece sabe cómo está sufriendo; a veces incluso usan ropas oscuras para ocultar esa obesidad, pero a quién se lo estás ocultando es a ti, te estás engañando tú, por lo tanto la idea es que ese paciente tome la decisión, pero que sea una decisión sabia, prudente y que esté en coherencia con lo que dice, lo que quiere, con lo que hace y si quiere vivir en salud. Después que te operan no puedes volver a ese estilo de vida anterior, así que es una decisión personal.

¿Qué le asegura a un paciente que no va a volver a su peso anterior?

Una fase de negación total, fíjate que hay frases en la calle donde muchos dicen: “¿cuándo inicias la dieta? El próximo lunes”, porque estás postergando, hasta que llega un momento en donde la vejiga explota. Invitamos al paciente a que nos siga en las redes sociales y a que visite nuestros consultorios para orientarse sobre cuál es su mejor salida y el mejor procedimiento.