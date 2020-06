$!El libro en el que ex mejor amigo de Anna Wintour la define como una persona despreciable

Hace apenas unos días, Anna Wintour fue noticia por admitir que Vogue ha cometido algunas fallas en cuanto al tema de racismo. Ahora, el nombre de la británica vuelve a acaparar la atención con un nuevo escándalo que empaña su imagen como directora de Vogue.

Resulta que André Leon Talley, quien fue redactor jefe de la importante revista estadounidense y mano derecha de Wintour, ha publicado una autobiografía en la que la define como una persona con aires de grandeza y ambición de poder, que solo considera valiosos a quienes tienen fama. “Para ella sus mejores amigos son los más altos en sus campos elegidos. Serena Williams, Roger Federer, el Sr. y la Sra. George Clooney”, indica André en su libro titulado ‘Las trincheras del chiffon’.

En el escrito, el ex colaborador de Vogue define a Wintour como alguien que “no es capaz de la bondad humana”, además de ser “inmune a todo el que no sea gente famosa y poderosa que puebla las páginas de Vogue”, como si en lugar de tratarse de su ex mejor amiga, estuviera describiendo a la persona más despreciable que ha conocido.