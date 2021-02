$!El sexting y sus beneficios para las parejas

A esta práctica actualmente se le llama "sexting" y contrario a los que muchos piensan no es exclusiva de adolescentes. Según una investigación los hombres y mujeres intercambian en gran medida mensajes de texto con contenido sexual. Esto le da un giro a las relaciones, incluidas aquellas formadas por parejas que viven bajo el mismo techo.

Esta práctica no tiene que ser diaria, ni mucho menos planificada. No debería convertirse en la única forma de comunicación porque si no la relación se convertiría en otra cosa, ni mucho menos deberías hacerlo si no se sienten a gusto.

Ademas, una forma de experimentar si aún no lo has hecho es cambiando tu rutina de comunicación y alternando mensajes de "hola" y "te extraño" con textos y fotos sexy que recuerden a tu pareja que tú eres una persona sexual y que sientes deseo por él o ella.

Varias encuestas confirman que cerca del 70 por ciento de las parejas estables practica sexting en forma frecuente. Si tú no eres parte de ese porcentaje, nunca es tarde para probar. Si no sabes cómo iniciar, una imagen vale más que mil palabras. Cuando te sientas con deseo sexual déjaselo saber a tu pareja con tu foto sugestiva.

Dentro de los beneficios del sexting está la frescura que le puede aportar a tu relación de años y no solo mejorar tu vida sexual, sino sentirte más cerca que nunca de tu pareja. Esta teoría está aprobada `por estudios que confirman que este puede ser beneficioso para la pareja, en especial porque las personas que lo practican aseguran que su nivel de satisfacción sexual ha aumentado con ello.

Según la periodista, Laura Sánchez en un artículo publicado en Diario Femenino, el sexting se refiere a calentar motores a través del teléfono móvil. No se trata de sexo virtual, sino del envío de mensajes calientes o fotos de contenido sexual que no tienen por qué ser tan explícitas como cuentan.

1. Hazlo solo si tú quieres. Si a ti te apetece, pero a tu pareja no, descartado. Si te presionan, pero si no quieres, no lo hagas.

2. Practícalo con alguien en quien confíes. No tiene que ser necesariamente una pareja estable, pero sí alguien que conozcas y sea de fiar para ti.

3. No muestres el rostro o cosas características de ti, como tatuajes, piercings, marcas de nacimiento, etc. La idea es que si esa imagen o vídeo la viera alguien más no te pueda reconocer.

4. Usa una aplicación de envío seguro o encriptada. Telegram y sus chats secretos con autodestrucción son una opción perfecta.

5. Borra todo después. No dejes rastro, ni por gusto, tu teléfono o equipo puede caer en manos de cualquiera, cuídate y cuida a los demás.

6. El respeto por delante. Recuerda que lo que recibes es solo para ti, y compartirlo con terceros es una falta de respeto y un delito.