Fibromialgia y fatiga crónica, con el cuerpo a cuestas

La fibromialgia se caracteriza por un dolor generalizado en diferentes partes del cuerpo y agotamiento; la fatiga crónica, por falta de fuerzas o cansancio acentuado. Ambas dolencias, cuyo día mundial se conmemora cada 12 de mayo, deterioran seriamente la calidad de vida de los afectados.

“Yo era una persona sumamente activa, acostumbraba arreglármelas sola y siempre estaba de un lado para otro, haciendo todo tipo de cosas. Ahora, además de no poder desarrollar muchas de las actividades que antes hacia, tampoco tengo ganas ni energía para hacerlas. Además de afectarme física y psicológicamente, esta situación también le está pasando factura a mi familia inmediata”, señala José María.

“Algunas veces estoy sentado en el sofá con mis hijos mirando la televisión, y ellos me tienen que ayudar a levantarme porque no puedo hacerlo solo; si me agacho, me tienen que ayudar a incorporarme nuevamente. Quienes conviven conmigo y me rodean no tienen ni idea de lo que me ocurre o hasta donde puede afectarme mi enfermedad. Creen que exagero. Desde que me ocurre esto ya no soy una persona”, agrega este hombre de 47 años.

Por su parte, Mercedes, española de 29 años de edad, recuerda que “estaba preparando un máster, cuando comencé a sentir fiebre, cansancio y dolores que no cesaban un solo día, debido a una mononucleosis. Cinco meses después los síntomas se mantenían. Me efectuaron numerosas radiografías, analíticas de sangre y escáneres, pero éstas y otras pruebas médicas no dieron ningún resultado”.

“Apenas podía tenerme en pie y cada vez podía desarrollar menos actividades. Mi sueño no era reparador, me levantaba más cansada que al acostarme. Después de un paseo de diez minutos necesitaba dos días para reponerme. Fui de médico en médico. Unos me decían “algo tiene, pero no sabemos qué es”, otros señalaban que no tenía nada y algunos afirmaban que sólo “eran cosas producto del estrés o mi imaginación”, señala esta joven de 37 años.

El primer testimonio pertenece a un hombre que padece fibromialgia; el segundo, a una mujer afectada por el Síndrome de la Fatiga Crónica (SFT). Ambos tiene que “llevar su cuerpo a rastras” cada día para ponerlo y mantenerlo en marcha y desarrollar arduamente actividades que otras personas desarrollan sin apenas esfuerzo.