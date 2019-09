Irving Alberti: “Los cambios siempre son buenos porque te mueven a reinventarte”

Está en un momento en el que la vida pareciera darle su mejor sonrisa, pues aunque para algunos los cambios son causa de estrés, Irving Alberti parece disfrutarlos al máximo y, lo que es mejor, piensa en los próximos retos más demandantes. El actor se mueve de estreno en estreno, en lo personal y profesional... hogar, cine, teatro, stand up comedy... no se podría pedir más, ¡Enhorabuena!

De la vida al escenario

En “¡Me caso con tu ex!” eres escritor y actor, ¿qué tan fiel fue “Irving el actor” a las palabras escritas por “Irving el escritor”?

Cuando eres actor, aunque dependa mucho de los compañeros, lo que buscas solamente es que tu personaje quede lo mejor posible. Pero cuando eres quien escribe la historia, no estás tan aferrado al personaje y, al contrario, si tienes que disminuirlo para que la historia crezca, lo haces; hasta lo sacrificas si entiendes que la fuerza la puede tener otro de los actores. En este caso considero que el personaje menos fuerte de la obra es el mío. ¿Qué tan difícil es hacer ambas cosas a la vez?

Cuando tienes a un director como Manuel Chapuseaux, que se aprende la obra más que el que la escribió, resulta fácil porque tienes la confianza de dejar que trabaje y haga observaciones que quizás como escritor se te hayan pasado por alto. Él hace crecer la historia. ¿De dónde te surge la idea de un tema tan controversial en la vida real, al menos en nuestro país?

Me llama mucho la tensión de los cuestionamientos hacia la vida de los demás. Sí, el tema a simple vista podría ser cuestionable, pero si se mira a fondo hasta podría ser una ex de años, donde la otra persona rehízo su vida y no tiene por qué preocuparse por qué pasará con su ex. Todo depende de cómo se mire, porque si la mamá de tus hijos se va a casar, es mejor que sea con tu mejor amigo porque te los cuidará... la vida es más fácil cuando la dejamos fluir. Hace unos cuantos años hice un cortometraje que llenó las expectativas, mucho más de lo que se esperaba, porque precisamente se trataba de eso: de cómo la gente no permite que la vida fluya sino que se la pasa todo el tiempo cuestionando la vida de los demás... en esta obra todo gira en torno a un hombre que se va a casar con la ex de su mejor amigo, pero son cinco personalidades caóticas, capaces de hacerte odiarlas y que te molesten. A propósito del tema cada vez hay feminicidios cuando la mujer rehace su vida sentimental ¿Qué pasa con esto. Tienes alguna hipótesis al respecto?

Creo que se debe a que hay mucha psicología para ayudar a la mujer a evolucionar pero a los hombres no nos han enseñado a vivir con esa mujer evolucionada. El hombre cada vez está más atrasado frente a la evolución femenina creando inseguridad y de ahí viene todo, junto a la crianza y rebeldía social que vivimos.

¿Cuando creaste los personajes de esta obra los hiciste con este elenco de actores en mente?

No. Esta es mi primera obra, pero siempre he pensado que no se puede escribir con un actor en la cabeza. Lo que sí hay que reconocer es que siempre uno tiene sus personas favoritas, de modo que difícilmente yo haga algo que no tenga a Kenny Grullón porque es mi compadre y de la gente que con la que uno siempre quisiera trabajar. Pero la selección la hice luego de escribirla completa y de ver la afinidad de los personajes con los actores, aunque no necesariamente basado a lo ya explorado, como el caso de Pepe Sierra, que los veremos en un personaje totalmente diferente a lo que ya se había visto; al igual que Joseguillermo Cortines. En algún momento has dicho que te gusta trabajar con amigos, ¿cuál es la ventaja?

No sé si tenga alguna ventaja, pero cuando tienes gente con la que llevas mucho tiempo soñando no hay razón por la cual dividirse. Ya hemos echado muchas cosas adelante juntos, entonces cuando el proyecto es mío, ellos son los primeros que deben estar ahí.

Transformación total

Tu vida tiene muchas novedades actualmente, en lo personal con tu pareja y en lo profesional con nuevos retos. ¿Cómo canalizas tantos cambios?

Así es; cuando el programa salió del aire (Chévere Night) me llevó a crear shows y espectáculos que tenía mucho tiempo que no hacía; incluso a hacer una vida social que ya no tenía; a crear desde la casa... los cambios siempre son buenos porque te mueven a reinventarte. Actualmente estás en una relación con Isha, ¿los hijos de ambos viven con ustedes. Cómo ha sido esta mezcla?

Tenemos casi dos años de casados y sí, todos vivimos juntos y la experiencia ha sido ¡full! Los míos son tres y ella tiene dos, lo que significa que vivimos en un campamento feliz, donde ellos se han acoplado como si fueran hermanos de siempre, salen juntos porque son de edades parecidas y ni siquiera dependen de nosotros para ser felices juntos. ¡Es una bendición lo que tenemos! ¿Han pensado en tener “los nuestros”?

¡Imagínate! A nuestra edad eso ni se busca ni se evita... es lo que Dios quiera. El 29 de noviembre de este año se estrena ¡Qué León 2! Cuéntanos sobre tu personaje y tu experiencia en este filme.

¡Maravillosa! Primero, el coronel Liriano ¡me encanta! No hay cosa que me guste más que dentro de una comedia poder hacer un personaje tosco, que haga humor desde su seriedad; es lo que hago en este personaje, hacer reír con la limitación de no reírse. Me reta mucho porque además estaré trabajando al lado de Raymond y Miguel, bajo la dirección de Frank Perozo, que ayuda bastante porque por su tiempo como actor tiene una comunicación con los actores que no muchos directores la tienen. ¿Existe alguna similitud entre Irving y el coronel Liriano?

Siempre he pensado que todos los personajes que he hecho hasta ahora tienen algo de mí; el coronel Liriano no es más que mi aburrimiento extremo, cuando yo estoy en lo peor de mi genio; cuando no quiero ver a nadie, ni salir de la casa.

Ya que estás en una etapa atrevida de tu vida, ¿has pensado dirigir, escribir o producir para una obra cinematográfica?

Sí, cuando dirigí y escribí el cortometraje, la satisfacción que me dio no la había sentido nunca en la vida, porque entre Yelitza Lora como productora y yo como director, quisimos probar para entender qué se hace detrás de cámara, porque tirarte al ruedo con 80 millones de pesos no me parece justo frente a la ley, el arte y el público. Con la obra vuelvo a escribir y ya para el año que viene, si Dios quiere, entrar en el largometraje, escribir algo y dirigirlo. ¿Has pensado sobre qué tipo de filme sería?

El cine comercial me gusta ir a verlo, pero creo que para hacerlo prefiero el cine reflexivo, que deje un mensaje que el público se pueda llevar a su casa. Regresó ¡Qué Chévere Es Saber! en Chévere Night, ¿trae alguna novedad?

En cuanto al concepto es el mismo, diversión, entretenimiento, baile y risa, pero siempre instruyendo a la gente con mucha cultura. Estás metido en una alianza de negocios con una productora para presentar obras de teatro fuera del país, ¿qué puedes contarnos?

Estamos en una fase de gestión para que todo sea legal y no salir del país sin tener los documentos que se requieran. Ya hicimos el Show de los Temores, en Miami y New Jersey, que nos fue muy bien, porque fue una probadita para conocer la aceptación del público y qué tanto nos conoce; nos dimos cuenta de que el dominicano en el extranjero vive muy pendiente de todo lo que ocurre aquí y está recibiendo positivamente el humor. ¿Las expectativas son positivas?

¡Claro que sí! Ojalá yo hacer una combinación de mi carrera y oficio entre allá y aquí, porque quedarme en otro país no, por mi familia que no la negocio, ella es mi prioridad. El personaje de Darisho en Stand up Comedy es homosexual, ¿es mera casualidad o tiene algún mensaje que llevar a través de él?

El personaje tiene ya 20 años, en principio, la gente lo cuestionaba mucho, pero actualmente se disfruta y las personas me hablan como si se tratara de un primo mío. Es un personaje actualizado, que no se siente avergonzado de quién es, es feliz y esa es la forma de llevar el mensaje social de no estar cuestionando.

En su adentro

En escena vemos a un Irving Alberti, atrevido, risueño, dinámico... pero ¿quién eres fuera de todo esto. ¿Cómo es el hombre, el padre, el esposo, el amigo... el vecino?

¡Igualito!, en la televisión soy hasta más limitado en mi casa, donde tengo más libertad. Eres humorista y gustas al público, ¿en tu carrera siempre hubo aplausos y aceptación?

Cuando se empieza se tiene que ir ganando al público poco a poco, porque las personas tienden a hacer comparaciones con los que ya están, llueven las críticas, pero luego todo se pone en su sitio. Honestamente yo lo disfrutaba tanto que no recuerdo ningún sinsabor que haya tenido. Has participado en muchos programas, ¿qué te han dejado tantas experiencias?

Mis amigos. No guardo libretos, ni de obras de teatro, ni películas; a los amigos sí. A lo largo de esta conversación resaltas la amistad en cada frase, ¿qué es la amistad para ti?

Lealtad, compañía y apoyo que puedes encontrar en los demás. Es la complicidad de vámonos ‘toditos’ juntos, es esa columna que todos necesitamos en la vida, por eso hay que cuidarla tanto. En la actualidad, con tantas innovaciones y demandas del público, ¿es rentable vivir de la fama?

Más que de la fama es del trabajo realizado. Por un lado la fama te limita y por otro esa misma popularidad tiene el beneficio de permitirte llenar un lugar y presentarte ante un escenario a casa llena y sentir el cariño del público. En resumen, de todo lo que hagas con dignidad se puede vivir. ¿Cuál ha sido el mayor reto en la actuación?

Creo que fue mi personaje en ‘Hairspray’, en el que tuve que dar vida a una mujer dulce, cuando tenía tanto tiempo haciendo el papel de gay o por otro lado siendo el macho al que le gustan mucho las mujeres. Caracterizarla sin que pareciera un homosexual, sino una señora dulce, significó un gran reto.

