$!Juana Núñez presenta taller para mujeres que se aman

La sala Restauración del Gran Teatro del Cibao será el espacio en el que el próximo 18 de marzo Juana Núñez, instructora transformacional, lleve a cabo el taller de “mujeres que se aman”. El cual promete una combinación de crecimiento personal y diversión, un encuentro de transformación interior para recuperar el poder femenino y lograr el empoderamiento que lleva al bienestar.

“Son muchas las exigencias que recaen sobre las mujeres de hoy, y para cumplir, han renunciado a su esencia femenina, están más enfermas, más solas y con menos paz. Al igual que ellas sentí la carga de criar, buscar el sustento, estudiar y emprender sin ser consciente que desde el dolor no es posible la realización, eso me llevó a trabajar en mi ser y diseñar el método AMARTE con el que he logrado vivir en bienestar y me ha permitido acompañar a muchas mujeres a lograrlo, y desde esa experiencia seguimos expandiendo”, expresó la especialista en comunicación, descodificación biológica y psicopedagogía.

Agregó que las asistentes van a sanar la relación con su transgeneracional femenino, amar su feminidad, descubrir el sentido de sus síntomas físicos, mejorar las relaciones con los hombres, convertir sus heridas en experiencias de crecimiento y a aprender a recibir apoyo para su desarrollo y emprendimiento desde su esencia de mujer.