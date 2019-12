$!La contaminación ambiental, disminuirla es un reto que puedes iniciar hoy

Escoge materiales con conciencia:

La guerra contra el plástico cada vez es mayor, es por su resistencia a la destrucción rápida. Si ya lo tienes no lo destruyas, por lo contrario, cuídalo y recuídalo para que no tengas que desecharlo, pero para cuando necesites adquirir otra pieza, escoge otro material de menos impacto, si es biodegradable mucho mejor. Cada funda es derivado del petróleo y tiene una vida sumamente prolongada con muy poca utilidad, es mejor optar por bolsas reusables que son duraderas. El plástico ha venido a dar respuesta a muchas necesidades humanas pero el exceso de consumo nos ha arropado y llegó la hora de controlarlo. Un sustituto perfecto es el vidrio, ideal tanto para el área de la cocina como para la de aseo para una vida ecoamigable. Elígelo para la cocina principalmente y para el área de aseo. Si compras salsas elige las de vidrio y luego resérvalos como envase para guardar, no te imaginas lo genial que es conservar en ellos, porque no se cruzan los sabores, ni los olores y se mantiene la esencia del producto por más tiempo. Opta por más cartón, que al mojarse desaparece; es cuestión de voluntad porque opciones hay muchas.

Hay muchísimas opciones para elegir, solo hay que darle un poquito de cabeza porque querer es poder.