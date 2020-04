$!La mermelada más deliciosa que jamás probaste la puedes hacer en cuarentena

Las mermeladas les dan sabor alegre a unas crujientes rodajas de cualquier pan, unas bruschettas, unas galletas para media tarde, o por qué no, una tabla de quesos... en fin, para que cuando quieras un dulcito en la boca solo tengas que abrir la nevera, ya que tienen la ventaja de perdurar por buen tiempo si las conservas en el envase correcto, siendo el vidrio el material ideal para lograr su textura y sabor como el primer día.

Otra ganancia que podemos tener al hacerlas es no desperdiciar esas frutas que amenazan con podrirse si no se consumen a tiempo; más ahora que compramos por montones para no tener que ir en períodos cortos a los supermercados, que simbolizan largas filas, horas de espera y el aumento de la posibilidad de contagiarnos por salir de casa.