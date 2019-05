$!La pasión por el lente de Karla Khouri

Has desarrollado una trayectoria fotográfica muy completa, ¿qué te lleva a enfocarte en bodas y niños, en esta nueva etapa?

Luego de ver un panorama general es más fácil segmentarte. Realmente me gusta trabajar con parejas. Me apasiona fotografiarlas y poder mostrar en una imagen el amor; mientras que con los niños es algo increíble son maravillosos, mientras los fotografío me alegran con cada una de sus ocurrencias que puedo guardar en una imagen que sirve de recuerdo. Tengo niños que los conozco desde la barriga y ya vamos por su cumpleaños número 8, y para mí es una sensación bellísima poder recorrer toda esa historia a través del lente. ¡En verdad que lo disfruto!

¿Qué factor has visto repetirse en estos años de carrera?

Uno que me encanta. Tengo varios clientes a los que fotografié sus bodas, la espera de sus hijos, sus baby showers, los nacimientos de sus bebés, el primer año, el segundo y hasta los 8 años. Sin contar otras experiencias que igual quieran guardar en una imagen, no dudan en llamarme y eso es más que un factor, es una gran satisfacción con la que deseo contar siempre porque mis clientes terminan siendo mis amigos, tanto como si fuéramos familia... No importa el tiempo que nos dejemos de ver, ellos me contactan.



¿Qué es lo que más te gusta de esta etapa?

Esta etapa la defino como progreso. No es fácil ser madre a tiempo completo y ser fotógrafa a tiempo completo también; pero en este momento de mi vida en el que mis hijas están más grandes he podido iniciar proyectos que antes no había podido emprender porque mi prioridad son mis hijas. Siempre he tenido muy claro que mi familia es lo primero.

¿Necesitas alguna preparación especial antes de una sesión para los pequeñines?

Las fotos de los más pequeñitos son sumamente delicadas, yo tomo todos los cuidados necesarios y más antes de iniciar. Lo principal es habilitar un espacio cómodo y tranquilo, en el que podamos trabajar cómodos y, sobre todo, que el bebé se sienta tranquilo y feliz pues así podemos captar fotos maravillosas.

Además de la experiencia y el saber, ¿qué se requiere para dedicarse a la fotografía de parejas, maternidad y bebés?

Mucha paciencia y amor por lo que haces.