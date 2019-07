La paternidad, un vínculo que no se logra en dos días

El regreso a casa de Jorge Coss ya no es igual desde hace cinco meses. Todo cambió de manera drástica y apasionada cuando Ricardo, su hijo, nació. Ahora lo quiere saber todo de él y darle todo, como un vínculo que tendrán de por vida. Y para iniciarlo con buen pie, este ejecutivo comparte la experiencia de haber disfrutado durante 15 días de la extendida licencia por paternidad.



¿Cómo ha sido la experiencia de estrenarte como padre?

Toda una aventura. Se aprenden nuevas cosas, tanto de tu pareja como de ti mismo; se refuerza la unión entre ambos, por el soporte que se deben dar el uno al otro, y más cuando se es primerizo, como es mi caso. En otras palabras, yo diría que es una vida hermosamente caótica en la que tus prioridades y gustos cambian, al punto de que, llegada la hora, te pican los pies para correr hacia el bebé para jugar, bañarlo, cambiarlo y dormirlo.



¿Cuál experiencia que nunca imaginaste estás viviendo?

¡Wao! Lo primero es que ahora soy responsable de un ser humano sumamente frágil, que depende de mí, lo que me mueve a tratar de ser el mejor padre del universo. Ahora mis cuidados ya no son solo para mi esposa, también tengo que proteger e identificar las necesidades de nuestro pequeño a través de su lenguaje.



En JMMB los padres tienen 15 días del calendario de licencia de paternidad, 13 más de lo que establece la ley. ¿Cómo te han servido?

Han sido fundamentales para crear un vínculo con mi hijo, porque dos días es lo que se toma la madre en salir del centro de salud, es decir no funcionan para poder entender la nueva mecánica de vida que te espera; que ya no te podrás acostar a la 11:00 de la noche viendo televisión, o la hora de descanso es cuando el bebé se duerma. Esos 15 días me sirvieron para hacer todos los papeleos que implica la llegada de un hijo, entre tantas otras cosas como aprender a cambiar pañales, a bañarlo... de todo, porque es la responsabilidad del padre, no una ayuda a la madre.



Así como hay padres que igualan o superan a la madre en el cuidado del bebé, también está la parte contraria, ¿cuentan con algún plan de concienciación sobre la utilidad de este tiempo que cede la empresa? JMMB es una empresa que se basa en valores como el amor, el cuidado y la gratitud, lo cual no impacta únicamente en el empleado sino que también llega a la familia. Se le hace entender al colaborador que sí tiene la capacidad y que la puede poner en práctica a través de este beneficio. Aunque parezca raro, por ser un grupo financiero, sí se maneja en base a un amor manifestado en acciones, tanto para los clientes como para los colaboradores. En cuanto a esta iniciativa en específico, siempre ha estado a nivel de grupo, desde Jamaica hasta República Dominicana... y todos los empleados tienen acceso a ella.