La planificación: un mundo por descubrir

Al igual que Nathalia, la propietaria y fundadora del espacio creativo rie.com.do, Emely Muñoz, cree en la eficacia de la planificación para el éxito de un proyecto: “la planificación es la herramienta principal de la excelencia. El punto de partida para una ejecución correcta. Si fallamos para planificar, fallamos para ejecutar”. Para esta emprendedora, ingeniera industrial de profesión, por su importancia, la planificación es “el súper poder que todo profesional sabe que debe tener”. Ahora bien, los pies sobre la tierra. Emely advierte que la forma en que planificas no puede ser muy idealista. Una agenda muy bonita no significa que todo será maravilloso. Así que aterriza tus planes y, tal como asegura esta experta, tienes que ser sensata: saca espacio para las variables no controlables, de manera que no pierdas de vista lo que quieres lograr, aunque las cosas no salgan como lo tenías planeado.

No todo lo que brilla...

“Dentro del mundo de los adictos a los planificadores hay una condición psicológica que se llama filo-maníaca, que son aquellas personas que compran muchos lápices de colores, papelitos, stickers...”. Emely Muñoz explica que esta adicción, muy común y de la que asegura pocas logran librarse, puede confundir la necesidad de expresión artística con la planificación, porque la desenfoca. Muñoz deja muy claro que el éxito es que logres lo que planificaste, no que la agenda tenga muchos stickers.

Sí cree que lo visualmente atractivo es bueno para la productividad y ayuda a visualizar, pero no quiere decir que sea una condición vital para planificar. Son medios, no el fin. Así que, si no tienes dinero para comprar una de estas agendas o no te gustan, porque prefieres algo más sencillo, no sientas que no puedes planificarte. Basta una libreta en blanco y disposición para lograr tus sueños. De seguro que lo vas a lograr.