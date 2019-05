$!La vida más allá de la data

Ahora, como si se tratase del Sol, la vida gira en torno a ellas. Resulta difícil para las generaciones que nacieron después del año 2000 reconocer que existe un mundo cuando se acaba o se apaga la data, y no hay acceso a wifi. Si tienes cerca de 30 años, seguro que recordarás lo que sucedía cuando no existía internet, ni las redes sociales.

El turismo está sumamente de moda. Subirse a un avión debe ser la cosa más codiciada del momento y postear una foto en un país que no es el tuyo (o en el aeropuerto) debe ser el contenido que genere más likes (después de las que anuncian la llegada de un bebé, un compromiso o una nueva relación) en las redes sociales. Pero sucede que se nos pasa el tiempo buscando ángulos, spots perfectos, y hasta la comida se enfría. El mundo pasa mientras nos apuramos en conseguir la foto perfecta para subir a las redes. Los recuerdos quedan en la foto, pero no en nuestras memorias. Es lo que disfrutamos plenamente lo que se nos queda en el corazón. Ve de viaje y olvídate de la data. Solo ocúpate de vivir.

Armar aquel difícil rompecabezas para el que no tenías nunca tiempo. Tejer una ropa para tus sobrinos, darle color al lienzo blanco olvidado en alguna parte de la casa o terminar el crucigrama. Despierta o pon a funcionar tu lado creativo, que además de relajarte, te ayuda a reafirmar otras capacidades para las cuáles tal vez no te imaginabas que tenías.

Y que no sea por WhatsApp por favor. Si no tienes minutos, compra una tarjeta. La idea es que puedas hacer una interacción con tus seres queridos de manera directa, escuchar la voz, y así también descubrir cómo está, cómo se siente. Cuando no tenemos la oportunidad de vernos, escucharnos es lo más cercano que podemos estar del otro.

Inventar recetas

Cuando era una niña, me fascinaba ver a mi madre cocinar. Más adelante, se despertó en mí el deseo por aprender y que otros se encontraran rica la comida que saliera de mis manos. De ahí, empecé a buscar en los libros de cocina y soñaba con inventar alguna de esas recetas que parecían complicadas. Me decanté por los postres y, en esos días por las tardes luego de hacer la tarea, mi hobbie era preparar uno. Mi madre me hacía sentir segura con las porciones que debía usar y poco a poco se convirtió en un pasatiempo muy relajante que disfrutaba mucho. Aprovecha y saca tiempo, ya sea con tus hijos, padres, tíos, etc, para preparar algo que nunca antes han hecho y verán lo bien que se pasa. Después de todo, dicen que el amor entra por la boca.