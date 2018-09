Ladrones del tiempo laboral

El entorno laboral es como un planeta dentro de otro en el que tenemos un estilo de vida con éxitos, fracasos y plagas que se comen todo fruto posible antes de que nazca. Como los que se roban el tiempo de la productividad. Aunque no lo creas, nos consumen la vida dentro y fuera del mundo corporativo y nos congelan como colaboradores. Para identificarlos hazte un análisis: ¿dónde estabas?, ¿dónde estás?, ¿adónde quieres llegar? Si estás donde estabas, debes racionar e identificar lo que te pasmó lo antes posible... puede ser la consecuencia de un ladrón del tiempo. Las expertas en gestión y talento humano, Ana Gómez e Isabel Estévez, hablan sobre los factores que restan al rendimiento.

1 No saber decir no. La paradoja del prestigio profesional: mejor decir no y llegar hasta donde dices, que siempre sí y llegar sólo hasta donde puedes. El problema de la multitarea es que a la larga significa una falta de organización e irresponsabilidad si no cumples.

2 La incapacidad para delegar. Enseña, confía y delega. Empeñarte en que todo se haga como lo harías tú, únicamente conseguirá que al final todo lo tengas que hacer tú.

3 La manía por la perfección. Es básico aprender a simplificar. De lo contrario, derrocharás tiempo útil en hacer las cosas como nadie te las ha pedido. Además, nadie lo apreciará. Dar vueltas a algo una y otra vez con pretensiones perfeccionistas es poco realista.

4 Falta de planificación escrita. Este fallo te hará confundir lo urgente con lo importante. Asigna prioridades en tus tareas para no perder tiempo en cosas banales.

5 No tener organizados tus papeles. Aunque se suele decir “yo en mi desorden encuentro todo”, una mesa siempre invadida por papeles te hará ser un profesional menos eficaz.

6 Permitir la invasión de ‘los bam’ (bulto, allante y movimiento). Son aquellas personas que se cuelan ante tu mesa sin haber sido invitadas ni citadas, con el único pretexto de charlar o comentarte algo intrascendente. No dejes que esto sea una costumbre.

7 Las reuniones ‘demenciales’. Cuidado con las reuniones mal dirigidas y que se alargan más de lo acordado (si es que tenían hora final). No sólo pierdes el tiempo tú, sino todos los demás asistentes.

8 Ver un mail y lanzarse a contestarlo. Aun cuando sea intrascendente, la realidad es que es una tentación irresistible. No permitas esa distracción. Ponte una hora para leer y contestarlos.

9 No ponerte hora para irte a casa. Si no has decidido a qué hora te quieres ir hoy, tu mente trabajará más dispersa al no tener una referencia clara, y disminuirá notablemente tu rendimiento.