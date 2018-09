Las series a las que deberás prestar atención

Happy Together

Chilling Adventures of Sabrina

Este show es un spin-off de la serie “Rosanne”, la cual fue cancelada después del escándalo generado por su estrella, Roseanne Barr, cuando publicó un tweet racista en Twitter. Aún no se saben muchos detalles de la serie salvo que hasta ahora contará con la participación del resto del elenco y parece que eliminaron el personaje de Barr. ABC/ 16 de octubre

The Conners

Este es eun remake de la popular serie del mismo nombre que se estrenó por primera vez hace dos décadas. En este show una nueva generación de televidentes podrá seguir las vidas de tres hermanas que, después de la trágica muerte de su madre, descubren que son poderosas brujas y tienen que usar el “poder de tres” para enfrentarse a demonios y otras fuerzas sobrenaturales. The CW/ 14 de octubre

Basada en la serie noruega del mismo nombre, está protagonizada por las estrellas de Hollywood Jonah Hill y Emma Stone. Aquí veremos cómo dos extraños se sienten atraídos por un misterioso ensayo farmacéutico que supuestamente resolverá todos sus problemas de forma permanente y no tendrá complicaciones ni efectos secundarios. Pero las cosas no salen según lo planeado. Netflix/ 21 de septiembre

House of Cards

The Good Place

This is Us

Esta popular serie volverá con una tercera temporada para continuar la conmovedora y emotiva historia sobre unos hermanos trillizos: sus luchas, las similitudes y diferencias entre personas que comparten un mismo cumpleaños y las conexiones que han creado, además de las vivencias de sus maravillosos padres. Este show ya ha recibido diversos premios como ‘Más emocionante nueva serie’ por los Critics’ Choice Awards y ‘Nuevo programa destacado’ por los Television Critics Association Awards. NBC/ 25 de septiembre

The Big Bang Theory

Este exitoso show está por estrenar su décimosegunda temporada y final de la serie después de 12 años contando una historia que inició con una mujer que se mudó a un apartamento al otro lado del pasillo de dos físicos brillantes, pero socialmente torpes, a quienes muestra lo poco que saben sobre la vida fuera del laboratorio. CBS/ 24 de septiembre

The Walking Dead

Este show, basado en una serie de cómics del mismo nombre, continúa dominando los ratings (por algo es la serie dramática más vista de la televisión por cable básico) y ahora llega con un novena temporada para continuar la historia de un grupo de sobrevivientes que lucha por subsistir e iniciar una nueva vida en un mundo dominado por los caminantes muertos. AMC/ 7 de octubre