$!¡Listos para jugar en familia!

La regla de los cuatro regalos

Lo he escuchado una decena de veces: los niños terminan queriendo el juguete que no les compraste (y que tiene su vecino) o prefiriendo la caja o la envoltura. Es así. Por eso, los especialistas recomiendan no excederse al momento de regalarles. Porque, entre otras cosas, se sobrecargan, y eso les apaga la ilusión y los sobreestimula, según apunta el portal serpadres.es.

Dichos expertos: psicólogos infantiles, pediatras, recomiendan seguir la regla de los cuatro regalos. Aseguran que es la cifra perfecta para hacerlos felices. Es simple.

1. Algo para llevar (ropa, zapatos, algún accesorio...).

2. Algo para leer.

3. Algo que realmente deseen.

4. Algo que realmente necesiten.