$!Llega la era del activismo de marca

Actualmente vivimos en una época en que, gracias a las redes sociales y otros avances en la tecnología, el consumidor tiene una mayor presencia en la forma en que se diseñan y aplican las campañas publicitarias, por eso las marcas y las agencias publicitarias tienen que estar listos para adoptar y aplicar las tendencias más predominantes en los medios de comunicación, y una de las más recientes y populares es el Brand Activism o activismo social.

“El activismo de marca es una de las tendencias más importantes de nuestra industria ahora porque, en lugar de los consumidores, las marcas tienen que reclutar aliados que luchan por las mismas causas”, comenta Beto Fernández, publicista fundador y creativo de la agencia Activista que a lo largo de su carrera ha trabajado en transcendentales campañas internacionales y que será uno de los exponentes de la próxima edición del congreso internacional de publicidad FOA (The Future of Advertising).

Para Hernández la publicidad ya no establece tendencias, ni es parte de la cultura, sino que está luchando por mantener su relevancia con tanta variedad y diversidad de contenido, que en muchos casos es creado por el propio público. Por otro lado, nunca antes ha habido un momento en el que todos estén tan bien informados sobre los problemas del mundo. Esta nueva generación de personas, también conocidos como la Generación Z, se está convirtiendo en los principales consumidores de las marcas. Son mucho más conocedores de los medios, están mejor informados y están cambiando el juego con diferentes valores y puntos de vista sobre las marcas y el marketing. Ellos no confían en la publicidad y miran a las marcas de manera holística, juzgando todos sus actos, decisiones y elecciones, no solo la imagen retratada por la publicidad. Como los consumidores votan con su dinero, ellos eligen marcas que creen que están haciendo el bien para el planeta.