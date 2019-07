Los consumidores del 2020

En este sentido, los protagonistas serán la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual; así como reforzar las experiencias sensoriales con las digitales. El valor ecológico y lo sostenible tendrá peso de relevancia extrema. Y aunque parezca repetitivo, la diseñadora de interiores, Mary Patín recalca que hay que poner atención a las necesidades expuestas por la generación de los Millenials (entre 23 y 36 años) porque es la que mueve el mundo actual a través de los consumos y es ella la que en un 91% dice que cambiaría una marca o concepto por una causa, de lo cual no cabe la menor duda porque los resultados los estamos viendo hoy por hoy.

Perfiles de usuarios según WGSN

Esta empresa de pronóstico de tendencias de la organización matriz Ascential pone en nuestras manos los tres principales perfiles de los consumidores para el año que se aproxima:

Los activistas locales: Abundan en la actualidad y serán más y mucho más al finalizar estos 12 meses, las personas de mente cívica y defensores de causas sociales en su entorno.

Los imperfeccionistas: Sí, a ellos no les importa tener la “perfección” diseñada por la sociedad. “Soy quien soy y hago lo que quiero hacer” y “no me da miedo ser quien quiero ser”, son parte de los conceptos que definen a estos que cobrarán mayor impacto para 2020 y 2021 y a los que les importa la calidad y no el precio ni los descuentos.

Los aumentalistas: Este grupo quiere aumentar la fuerza, uniendo la inteligencia artificial con la humana, en los que la prioridad de consumo es la tecnología sensorial. !Lo vi y lo quiero ahora!, sin límites de canales.