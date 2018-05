Los Sí y los No de Cannes

No: La ‘s’ de Cannes, no se pronuncia, ni siquiera la e. Es más ‘Cann’ con una ‘a’ que a veces suena a ‘e’. Sí, es difícil, por algo solo los que van a Cannes, saben como se pronuncia.

Sí: El premio máximo que se entrega se llama Palma de Oro (Palme d’Or en francés), pero no siempre fue así. Los primeros 15 años el nombre era mucho más largo como el Gran Premio del Festival Internacional de Cine, que originalmente tenía un diseño diferente por año. Todavía se sigue dando el ‘Grand Prix’ como un segundo premio, pero desde 1975, la Palma de Oro es el símbolo más importante del Festival.

No: No todo el cine de Cannes compite por la Palma de Oro. Solo 21 películas participan en la misma competencia que otros años llegaron a ganar ‘Pulp Fiction’ y ‘Apocalypse Now’. Sin ninguno de los grandes directores de Hollywood, este año, inauguraron la competencia con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, con ‘Todos Lo Saben’ (bueno, no todos lo sabían, porque si fuera así, no lo hubiéramos contado). También estuvo Ron Howard con la versión nueva de Star Wars sobre la historia previa de Han Solo, pero estrenó fuera de la competencia. Y Spike Lee, figuró siempre entre los competidores con la película BlaKkklansman, pero recién en la segunda semana.

Sí: Dentro del Festival de Cannes hay otros festivales de cine, como ‘Un Certain Regard’ donde seleccionan producciones con cierto estilo artístico original y un lanzamiento más limitado, que al ser seleccionado logra cierto reconocimiento internacional. Aquí es donde Benicio del Toro este año fue elegido como Presidente del Jurado. Pero también hay Proyecciones Especiales, Tributos, especiales de Medianoche además de varios eventos que no compiten por el premio máximo.

No: La proyección de las películas que compiten en el Festival de Cannes no están abiertas al público como el festival de Sundance o Toronto. Solo pueden concurrir aquellos que tengan que ver con la industria del cine desde productores y directores hasta actores, publicistas, distribuidores y los privilegiados periodistas (lo dice el mismo que escribe, con la credencial oficial colgando del cuello). Por lo tanto, las entradas no están a la venta al público y es curioso ver como algunos franceses, muy bien vestidos, se acercan hasta la puerta del Palais Du Festivals, con carteles escritos a mano, donde piden que alguien les regale alguna entrada que les sobre.

Sí: Para el público y completamente gratis, en la playa de Cannes, igual proyectan todos los días una película diferente, puntualmente a las nueve de la noche (no, no se necesita bronceador ni smoking).