$!Luis Sánchez Noble: “Las empresas que no innovan perderán su clientela”

En el año 2020 la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) celebrará la cuarta entrega del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de República Dominicana (PNCRD) bajo el eslogan “Hecho con calidad, hecho por nosotros”. Un importante galardón para las empresas que operan en el país en el área industrial y de servicios, y ante el que Luis Sánchez Noble, su director, hace un llamado para motivar al gremio a participar y así lograr una mejora y un crecimiento en sus productos y servicios, no sin antes hacer una radiografía del estatus del empresariado criollo en esta materia.

Si tuviera que poner nota, ¿cómo están las empresas dominicanas en esta materia?

Hoy en día las empresas se parecen a las universidades, están cambiando los pensums, sus carreras y sus alianzas. Las empresas que no cambian e innovan van a perder su clientela. Somos una de las economías más abiertas de América y tenemos una serie de leyes que no se cumplen en su totalidad. Sin embargo, estamos avanzando en eso también, y te puedo citar algún ejemplo: la JCE no es la misma que antes y ahora tiene una serie de exigencias, el país está avanzando.

Los índices dicen que somos más competitivos que antes, estamos aprendiendo en el área agrícola... hoy en día el que está en el campo está empezando a utilizar las tecnologías para saber dónde necesita el agua y cuál es la mejor tierra, otros se concentran en aprender. Otro punto donde se puede agregar una buena nota es en el empleado, que ahora busca oportunidades de crecimiento, es decir que estamos cambiando, buscamos beneficio y crecemos con esos beneficios.

Al premiar la calidad, ¿hablamos de calidad en la gestión o del producto/servicio?

Cuando hablamos de la calidad, nos referimos a todo. Calidad en la administración, en el servicio y en el producto; es un compendio de las diferentes áreas, que debe tener una sinergia, que se complementan y que uno sin el otro no pueden sobrevivir. Y este es el objetivo del premio, buscar que el empresariado crezca.

La asociación hace un llamado para que se motiven a participar. Cada concursante recibe un formulario de retroalimentación donde se le dice cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Ese documento es muy valioso, ya no tiene que contratar un técnico para eso y los empresarios que lo reciben, mejoran y crecen. Atrévanse a participar, van a tener unos evaluadores éticos y todos salen ganando, se lleven el premio o no.

¿Qué países de la región nos adelantan?

Centroamérica nos lleva la delantera por su cercanía y la economía que tienen los han llevado a hacer negocios entre ellos mismos; sin embargo, República Dominicana ha recibido el apoyo y la experiencia de Chile y Colombia.

¿Cómo detecta un cliente la calidad? ¿Es suficiente una certificación?

La calidad no te la da una certificación, estamos en un proceso en que los países buscan ser certificados en sus áreas, están haciendo esfuerzos porque eso les da una visión diferente cuando lidian con multinacionales o van a exportar. El país está avanzando y estamos caminando para tener una calidad.

¿Innovación y calidad van de la mano?

Sí, tenemos que tener buenos productos e innovar para estar al tanto de las tendencias y de lo que quiere la gente.

¿Qué sectores están más concienciados en ofrecer la mejor calidad?

En todas las áreas: la educación, el área hotelera, industriales... todos tienen ya un poco de conciencia sobre la calidad y la importancia que tiene ésta para el desarrollo de un país.

¿Qué obstáculos ven los empresarios para mejorar la calidad?

El problema está en los propios reglamentos del país, se contradicen mucho, uno no sabe cómo actuar, se necesita un estímulo y no solamente con dinero; el estímulo puede llegar con energía barata, capacitación, bajar los impuestos, condiciones apropiadas en el trabajo. No importa el tamaño de la empresa, hay que hacer su aporte a la sociedad.

¿Qué objetivos tiene la asociación a corto plazo?

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) se ha propuesto trabajar como verdaderos empresarios para tratar de mantener el aspecto político fuera de la asociación y que las empresas y empresarios encuentren soluciones a sus necesidades tanto en el aspecto de las leyes como en los compromisos para que se les oriente. Estamos visitando todo el país para que el empresariado se dé cuenta de que puede participar sin importar la región; los evaluadores los van a visitar y eso los va a fortalecer.