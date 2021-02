$!Mamitis aguda, un gusano que se come la relación de pareja

En relaciones adultas, lo normal es que cada uno busque en el otro a una persona en la que se pueda sentir cómodo, seguro, feliz, tranquilo y cuantas cosas dan estabilidad. En ocasiones se encuentran de forma efímera o el tiempo que dure el darse cuenta que los frutos de la relación se lo está comiendo la mamitis aguda.

“Tengo que llevar a mi mamá a hacer la compra; mi mamá quiere que comamos en su casa; mi mamá esto en tal sitio; mi mamá no arregla la cama así; a mi mamá le gusta que me ponga la camisa por dentro; dejemos esto para después porque mi mamá ...”, no siempre la culpa es de la suegra, podrían haber otras causas como la incapacidad de una persona, hombre o mujer, para cerrar un ciclo de vida y abrir uno nuevo de forma independiente. En nada se dice con esto que te olvides que tienes una madre, en lo absoluto, sino que entiendas que ahora compartes tu vida con otra persona, a la que con tu actitud le estas dañando el amor.