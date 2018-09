Menú para combatir el estrés

La evidencia científica sugiere que una alimentación equilibrada es lo recomendable, no dirigida a un grupo de alimentos en específico (no sea alta en proteínas o hidratos de carbono), tampoco restrictiva (baja en calorías o sin gluten), ni apoyada en suplementos. Se debe investigar cuál es el patrón de consumo del paciente, qué es lo que tiende a ingerir de forma compensatoria y/o abundante para manejar el estrés y combinar de acuerdo a sus necesidades específicas (si tiene alguna enfermedad, es atleta, su edad u otros elementos) una alimentación que se acople a su estilo de vida y le aporte beneficios.

Vitamina C: el cortisol, conocido como la hormona del estrés, se produce a nivel de glándulas suprarrenales y en algunos estudios (aunque no en humanos) se ha sugerido que el consumo de frutas, como naranjas, kiwi y mandarinas, reduce los niveles de cortisol.

Omega 3: presente en pescados, nueces, aguacate, aceite de oliva. No agregar suplementos si no están prescritos por su médico.

La Dra. Erika Pérez suministra una lista de elementos que no pueden faltar en nuestra dieta diaria ya que se han comprobado sus beneficios para el manejo de estrés.

Qué no puede faltar en una dieta antiestresante

Qué debes evitar

El exceso de cafeína es uno de los elementos que forma parte protagónica en el estrés; hablamos de ese consumo abundante de cafeína para mantenerse despiertos ante la gran demanda del estresor y que encontramos en el café, chocolate y algunas bebidas energéticas, pudiendo traer consecuencias negativas a nivel cardiovascular y gastrointestinal cuando se consume en exceso. Además, el abuso de alcohol, azúcar (galletas, postres, bebidas azucaradas, cereales refinados) y grasas trans y altamente saturadas (frituras, comida rápida) deberán evitarse también.

Un plan con algunas restricciones

Este plan alimenticio está indicado para todos. Al no incluir porciones, no es específico en el control de peso ni puede satisfacer demandas nutricionales específicas por limitarse a un grupo selecto de alimentos. Es una muestra de una alimentación equilibrada, alta en fibra, Omega 3, vitamina C, magnesio, que además incluye todos los elementos que podrían vincularse a reducir el estrés y que pretenden producir saciedad y buen balance.

Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal (daño en el riñón), al igual que intolerantes al gluten o a la lactosa algunos ingredientes deberán modificarse.