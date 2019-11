$!Netflix continúa refrescando su contenido

Mientras que otras plataformas de servicio de streaming inician su participación en la guerra por la atención del público, Netflix ha continuado ampliando su programación con el estreno de películas y agregando nuevos shows y las más recientes temporadas de populares series. Estas son algunos ejemplos de series cuyas historias han continuado con nuevas temporadas y que también sirven como una buena opción de entretenimiento.

The Crown (temporada 3)

Esta serie original de Netflix es protagonizada por Claire Foy, Olivia Colman, Matt Smith, John Lithgow, Vanessa Kirby y está basada en la vida de la reina Isabel II, desde su vida familiar hasta sus rivalidades políticas y otros acontecimientos que dieron forma segunda mitad del siglo XX. Aquí las actrices Claire Foy y Olivia Colman interpretan al personaje de la reina en distintas etapas de su vida.

Atypical (Temporada 3)

Esta es otra serie original de Netflix y es protagonizada por Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine y Michael Rapaport. Aquí vemos la historia de Sam Gardner (Keir Gilchrist), un joven de 18 años que tiene un trastorno del espectro autista que un día decide ser más independiente y buscar una novia, decisión que afecta su familia inmediata a la vez que ellos también enfrentan otros cambios importantes en sus vidas.

The end of the f***ing world (Temporada 2)

Este show es una adaptación de una novela gráfica del mismo nombre creada por Charles S. Forsman y es protagonizado por Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie, Tim Key y Will Rogers. Esta serie cuenta la historia de dos jóvenes de 17 años: Alyssa (Jessica Barden), una chica que odia a todo el mundo y James (Alex Lawther), quien está bastante seguro de que es un psicópata. Cuando se forma una conexión entre ambos ella lo convence para que la acompañe en un peligroso viaje en busca de su verdadero padre.

Alta mar (temporada 2)

Esta serie española es una producción original de Netflix y es protagonizada por Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejandra Onieva, Eloy Azorín, Chiqui Fernández y Tamar Novas. La historia de este show se desenvuelve en la década de los años 40 y aquí conocemos a Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), dos hermanas que son pasajeras en un transatlántico que viaja de España a Brasil, pero una vez a bordo ocurre un misterioso asesinato que inicia una serie de oscuros sucesos.

Gotham (temporada 5)