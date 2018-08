Niños que caminan en las sombras

Ellos no saben cómo expresar lo que sienten, saben que algo no anda bien y no son felices. Sí, la depresión afecta también a los más pequeños.

“Quiero que entiendan que ustedes no tuvieron la culpa”... “No aguanto más ir al colegio... se siguen burlando de mí”... “Al principio estaba bien. Tenía muchos amigos, buenas notas y una buena vida, pero todo cambió”... Estos son recortes de frases expresadas por niños de 11 y 13 años que decidieron decirle adiós a la vida y dejaron su testimonio en alguna carta. Apenas dejaban de lado los juguetes y las caricaturas y abrían sus alas al mundo, al mundo real.

Detrás de las sonrisas de estos infantes, de algunos gestos de timidez y silencios interminables que pasaban desapercibidos a sus padres, se escondían las sombras negras de la tristeza patológica. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud apuntan que 350 millones de personas sufren de depresión, entre ellos menores, y la República Dominicana figura entre los diez primeros países de la región con los índices más altos, un 4.7%.

La depresión y la ansiedad van en aumento y los más pequeños del hogar no están exentos de este mal. Se estima que cerca del 20% de los adolescentes han experimentado un estado de depresión en algún momento de sus vidas. Pero, ¿cómo puede un niño pequeño sin problemas aparentes, sin grandes responsabilidades en la vida, padecer de un mal adulto como la depresión?

No es tarea fácil para los padres o para los mismos profesionales de la salud mental detectar esta situación. Mientras los libros que hablan de depresión enumeran entre sus características: la tristeza constante, el desánimo, la poca iniciativa, la irritabilidad y los cambios en los patrones de sueño; en los infantes el cuadro de depresión podría ser totalmente diferente, con señales que llegan a confundir hasta al más diestro de los profesionales de la salud mental.

Cuando se habla de depresión muchas veces los adultos buscan en los niños síntomas de adultos y ahí se desencadena la confusión y la falta de seguimiento al caso. El adulto no ve rasgos parecidos a la depresión que por definición o experiencia conoce.

En el caso de los niños más pequeños la depresión es difícil de diagnosticar porque presentan rasgos de hiperactividad, irritabilidad y enojo. Todo parece molestarles y pueden llegar a ser agresivos con sus amigos.

“Según los estudios realizados el cerebro de un niño es inmaduro y sus reacciones son paradójicas... si el depresivo adulto presenta tristeza, llanto o trastorno del sueño, en el niño en cambio no es así. Los pequeños, en estos casos, pueden llegar a manifestar hiperactividad, agresividad y trastornos del sueño en dos niveles; mientras a algunos les cuesta dormir, otros duermen en exceso”, explica el psiquiatra infantil, Jacobo Rafael Fernández.

Las quejas somáticas relacionadas con dolores de cabeza, dolores de estómago y mareos son también señales de que un chiquito podría estar iniciando una depresión.

El experto en salud mental y consultor de la OMS, Marc Van Ommeren, explica que “una de las mayores dificultades radica en diferenciar el estrés, la ansiedad o la depresión, síntomas comunes de la fase de crecimiento, que corresponden a la adolescencia”.