$!Noviazgo en tiempos de COVID: ¿qué han aprendido las parejas?

Solo quienes tienen una relación de noviazgo entienden lo difícil que ha sido mantenerla en medio de una pandemia. Entre el miedo a salir para no exponer la salud, el poco tiempo para verse y con la mayoría de los lugares de esparcimiento cerrados, en un principio daba la impresión de que la cuarentena llegó para echar a perder nuestras relaciones amorosas.

Carmen y Jesús, dos años de novios

Gabriela y Javier, un año y siete meses de noviazgo

“A pesar de estar lejos cuando la cuarentena empezó, siempre nos mantuvimos pendientes uno del otro y nos dimos cuenta de cuánto nos extrañamos mutuamente. Las conversaciones sobre un futuro juntos eran más frecuentes y las tomábamos más en serio, porque ya sabíamos lo que era estar separados y sabíamos que eso no era lo que queríamos. La pandemia nos ha enseñado a valorar más nuestra relación”.

Carolina y Guillermo, tres meses de casados

Yalkiry y Luiyi, un año y ocho meses juntos

“El COVID trajo consigo muchos cambios, pero en nuestro caso el único reto no fue ese. Estuvimos mal por otra condición de salud, perdimos familiares, pero era difícil entender que debíamos estar distanciados para cuidar a ambas familias. Duramos alrededor de dos meses y medio sin vernos, tal distanciamiento provocó una crisis en nuestra relación; cualquier cosa nos hacía estallar, las videollamadas no compensaban. Luego nos dimos cuenta de que, si no estás estable emocionalmente, nada a tu alrededor lo estará. Buscando ayuda profesional y teniendo presente que la comunicación es lo primordial, pudimos superarlo. Las crisis sirven para fortalecer”.