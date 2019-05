$!Orden y belleza en la cocina

El mundo interior de los estantes

Por otro lado encontramos las estanterías cerradas, ideales para que los espacios luzcan mucho más ordenados, con objetos que no queremos tener a la vista o simplemente no les damos un uso frecuente. ¿La nevera entra en este tipo de renglón? Sí. “Este electrodoméstico lo considero un gabinete más de la cocina. Requiere ciertas reglas, como no comprar artículos en demasía. Pero con una buena planificación quincenal o semanal de menú y una lista de supermercado en mano bien realizada, evitaremos ese sobrante o excedente; para ello se colocan los envases y recipientes correctos para no generar mal olor ni derrames en su interior y finalmente divides por categorías en las zonas indicadas de este aparato eléctrico”.

El mundo de la despensa es un punto relevante que con orden sale bien librado. Aquí la experta también aplica la ley de organizar por criterio de mayor uso, dividiendo los alimentos y bebidas por categorías. La parte superior se destina a los de menor rotación o uso; la central para los más requeridos, y la inferior para aquellos que tengan un mayor peso como sacos, huacales y cajas.

Es frecuente encontrarse en Pinterest con cocinas excepcionales que cuentan con almacenamiento en el techo, pero para que funcione en la vida real, que muchas veces se distancia de este catálogo de ideas, la organizadora profesional advierte que hay que tener espacio suficiente que lo permita y cestas con tapas que cuiden los productos del polvo, la grasa y los insectos. Por lo demás, confiesa que es una buena solución para almacenar vajillas ocasionales como las de Navidad.