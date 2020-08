$!Profesor remoto: contrarreloj para adaptar el aula virtual

Pero eso no ha sido todo. Consciente de las consecuencias económicas generadas por la pandemia, y que han afectado a todos, el colegio (que al momento de este reportaje contaba con 663 alumnos inscritos) ha tomado medidas para disminuir la carga económica de las familias incrementando el número de libros digitales de licencia libre, la creación de accesos a bibliotecas virtuales, la elaboración de carpetas de recursos por parte de los docentes y dejando algunos libros de años anteriores, facilitando su reutilización. Una medida que se ha hecho extensiva a la política de cobro con “la eliminación de moras, costo de colegiatura e inscripción sin aumento, descuento en pagos de las dos últimas mensualidades del año anterior y acuerdos de pagos”. Eso sí, deja muy claro que el hecho de no tener clases presenciales no significa que el colegio y sus docentes no estén ejerciendo una labor educativa que, aunque sea a distancia, es tanto o más demandante que la modalidad presencial. “Es una tarea que exige mucha entrega, sacrificio y dedicación”, recalca el Padre Eulogio.

Y como la gran familia que es este centro educativo privado, el Colegio San Judas se ha mantenido siempre trabajando de manera unificada con su Asociación de Padres y confirman que ya habían recibido de la Dirección del Colegio San Judas Tadeo el Plan Estratégico donde se contemplan los tres escenarios de clases en total virtualidad, semipresencial y presencial.

Así que las expectativas están aseguradas. Para esta comunidad de padres la experiencia virtual lograda en el último trimestre escolar fue enriquecedora, “y estamos claros de que seguiremos aprendiendo de esta modalidad. Esto ha permitido que todos los involucrados en el proceso de enseñanza optimicen sus conocimientos y exploten los recursos tecnológicos disponibles, mejorando así la capacidad de respuesta a las necesidades inmediatas de los alumnos, por lo que apostamos a que este esfuerzo extraordinario siga arrojando resultados destacados”.