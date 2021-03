$!¿Qué hacer en Semana Santa?

En este articulo no se pretende guiar sobre lo que es correcto o no, más bien, se busca orientar sobre las opciones que se pueden realizar en Semana Santa partiendo de lo que cada uno decida hacer y lo que este permitido, tomando en cuenta que actualmente estamos en una pandemia y esta limita muchas actividades.

1. Quédate en casa: a pesar de que no es obligatorio permanecer en casa todo el tiempo, podemos tomar esta semana para poner las cosas en orden, estar tranquilos, disfrutar levantarse tarde, no hacer nada o podemos organizar eso que tanto tiempo hemos postergado , etc. Recordando que el toque de queda durante la Semana Santa de lunes a jueves será de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. y el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección comenzará a las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, igual que el horario vigente durante los fines de semana.