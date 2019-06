$!¿Qué hacer en vacaciones con los pequeños?

¿Niños que no saben disfrutar de su descanso o padres preocupados por ocupar todas sus horas libres?

Los hijos/as deben participar en la elaboración del programa de verano familiar, si es que no van a participar en un campamento. Si el niño/a ha aportado sus ideas y expuesto sus necesidades, es casi seguro que se integrará con entusiasmo y disfrutará de cada actividad plenamente, respetando los acuerdos a los que se haya llegado en el seno familiar. Los padres deben entender que los niños son muy creativos, les gusta experimentar, explorar, investigar. En muchas ocasiones, cuando el adulto piensa que el niño/a no está haciendo nada productivo, está creando aprendizajes con su propia experiencia. Es decir, que hay un tiempo no programado que no siempre se traduce a pérdida, habría que darle seguimiento al pequeño para ver en qué invierte sus momentos libres.

Recetas para preparar las vacaciones de los pequeños

Un niño/a pequeño requiere de espacios seguros, adultos responsables y actividades creativas y estimulantes. Este mismo requerimiento se pide para los más grandecitos, sólo hay que adaptar las actividades de acuerdo a la edad del infante.

¿Qué hacer cuando no hay dinero para campamentos?

Hay muchas alternativas para aquellas familias que no pueden optar por un campamento de verano. La familia debe juntarse para planear unas vacaciones divertidas. El hecho de quedarse en casa no significa que haya que pasarlo mal. Los niños pueden aportar sus ideas, ellos tienen muchísimo que decir. Use su imaginación para hacer un programita que incluya: paseos, visitas a museos, parques, monumentos, actividades deportivas, emisora de radio, canales de TV, familiares y amigos. También puede agregar una tarde de cine con primos y amigos o algún taller de creatividad: pintura, coloreado, recortar y pegar, escribir cuentos, poesías, describir láminas, baño de piscina, paseo a la playa. Siga completando la lista que se puede hacer mucho más.