$!¿Quieres vivir o estudiar en Canadá?

“El 70% de mis clientes son dominicanos que viven en Santiago y Santo Domingo; me sorprende el interés que hay y noto que, a diferencia de las demás nacionalidades, los dominicanos que deciden estudiar o emigrar a Canadá tienen tiempo ahorrando y preparándose para el cambio; por igual, casi siempre viajan con la pareja y los hijos”, cuenta.

Además, la nación se jacta de tener una de las tasas migratorias per cápita más elevadas del mundo y más del 20% de los canadienses nacieron en el extranjero; eso es casi el doble del total estadounidense, incluso si se incluye a los inmigrantes indocumentados.



No todo es color de rosa

La experta enumera un conjunto de ideas erróneas sobre la vida en Canadá y puntea que contrario a la creencia de la mayoría, “no hace tanto frío”. “Las temperaturas más bajas se registran en enero y febrero y hay ciudades más frías que otras; el invierno en Montreal no es el mismo que en Vancouver y las metrópolis estás diseñadas para soportarlo”, explica.



Que no te vendan gato por liebre

¿Quieres estudiar o vivir en Canadá? Para evitar cualquier tipo de engaño o estafa, Martínez recomienda solo contratar servicios de asesoría consular autorizados por el ICCRC, la Orden de Consultores de Inmigración Canadiense; “eso garantiza que en caso de mala práctica, puedas denunciar el hecho”, abunda.

Con respecto a supuestas ofertas de trabajo en empresas canadienses, aconseja, primero, investigar si se trata de una compañía real y llamar al departamento de Recursos Humanos para corroborar que existe dicha vacante, “si la ‘agencia de reclutamiento’ solicita algún tipo de pago para tramitar la visa u otros documentos, es un engaño; las empresas interesadas en contratar personal corren con todos los gastos”.

Recalca, además, que no se puede estar más tiempo del que permite la visa si se quiere vivir en ese país; “quedarse más allá de lo lícito en Canadá o en cualquier otro lugar te inhabilita de por vida para aplicar a la residencia, por igual si te deportan. Tampoco se recomienda mentir a los agentes de inmigración, si preguntan si alguna vez le negaron una visa, se debe responder la verdad para que no descarten la solicitud por fraude”, insiste. Y aclara que sin la debida documentación, no se puede conseguir un trabajo, alquilar una vivienda o siquiera abrir una cuenta de banco.

Sobre la contratación de servicios de asesoría en materia de inmigración, revela que no es necesario si el interesado investiga, con detenimiento, todos los pasos a seguir y recurre a fuentes oficiales; “la página del Gobierno de Canadá es www.canada.ca y la plataforma ofrece toda la información que se requiere; si aun así siente que necesita apoyo adicional o su caso es especial, puede contactarme y con gusto le sirvo”, concluye.