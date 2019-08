Raymond Pozo: “A partir de este programa la TV retomará lo bien hecho, pues el público será más exigente”

Que esta media isla tiene talento no está en discusión. Su gente tiene la capacidad de sobrepasar cualquier adversidad y, con un chiste, un baile cadencioso o la interpretación más peculiar de una canción sacarle una sonrisa hasta al más soporífero. Y esto quedará demostrado el próximo 4 de septiembre por Color Visión, con el estreno del programa Dominicana's Got Talent. Raymond Pozo habla con Estilos de su papel como juez en este proyecto y cómo su paso por DGT ha impactado en su vida y carrera.

Háblame de cómo llegó este proyecto a tu vida.

Primero, tengo que agradecerle a Dios porque no esperé nunca tener esta oportunidad de estar sentado al lado de gente de la que soy fan. Nashla, Milagros, Waddys, son gente que siempre pensé que sólo iba a estar aplaudiéndoles desde la grada, y Dios me dio esta bendición de estar al lado de ellos, y ver el derroche de talento que existe en República Dominicana, y confirmar que fuera de los medios y más que dentro, que yo sea parte de ese grupo que pueda valorar y darle una palabra de aliento a esos jóvenes, es algo que me da mucha satisfacción.

¿Cómo te evalúas al momento de fungir tu rol de juez?

Cuando se anunció el proyecto, al igual que mucha gente que dijeron que los jueces que habían seleccionado no tenían la capacidad para juzgar a un cantante por su afinación, yo fui el primero que se preguntó si tenía los méritos, pero ellos me recordaron que lo que se busca en este tipo de formatos no es una evaluación meramente técnica, lo vemos como si fuese el público. Aquí se trabajan las emociones, y como nosotros tenemos gran cantidad de tiempo conectando con la gente, sabemos lo que gusta y lo que no.

Tú no tienes que ser el artista más afinado para conectar con el público o para ser el mejor, la conexión con el público es una cosa muy diferente a esas cualidades, que son muy valiosas, pero que no determinan el parámetro para que un artista sea o no exitoso.

¿Cómo te preparaste para este rol de juez?

Yo me siento bendecido de haber pasado por las manos de Yaqui Núñez del Risco, tuve la oportunidad de trabajar con él, y recuerdo que decía constantemente que se improvisan las palabras, pero no las ideas, y cuando a mí me llamaron para este proyecto, no te voy a negar que había visto sólo el americano, más que nada porque muchos actos se volvieron virales, pero después de la llamada me puse a ver todos los programas de otros países, sobre todo para tener una noción más clara de a qué me enfrentaba.

Al momento de evaluar, ¿te fijas en las historias o el talento, o en una combinación de ambas?

Aquí lo que se está buscando es el talento, pero no niego que muchas veces las historias que tienen cada uno de los jóvenes que participan me emocionan, porque me doy cuenta de que son las mismas, la mía y la de otros que como yo vienen de escasos recursos. He visto a muchachos con los que terminamos dando gritos juntos, y lo que me cuentan lo he vivido a diario, por lo que me siento muy identificado.